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Железнодорожная авария в Швейцарии: пострадали около 30 человек

время публикации: 17:05 | последнее обновление: 17:05 блог версия для печати фото
Железнодорожная авария в Швейцарии: пострадали около 30 человек

В результате столкновения двух железнодорожных составов, происшедшего в районе швейцарского города Андерматт, кантон Ури, пострадали не менее 30 человек, 25 из них были госпитализированы.

Авария случилась на вокзале упомянутого выше населенного пункта – во время перегона локомотива из одного конца состава в другой, пишет в понедельник, 11 сентября, швейцарское издание Вlick со ссылкой на местную полицию.

Локомотив выехал на параллельный путь, где находился другой поезд, готовившийся к отправлению, в котором находилось около 100 человек. и в результате столкновения повреждения получили четыре вагона.

Расследование аварии поручено сотрудникам Управления по безопасности на транспорте (SUST). Издание отмечает, что среди пострадавших тяжелораненых нет – пассажиры отделались легкими травмами.

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