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Болгария изображает Сирию и Иран в совместных учениях с ВВС Израиля

время публикации: 21:46 | последнее обновление: 21:49 блог версия для печати фото
Болгария изображает Сирию и Иран в совместных учениях с ВВС Израиля

Израиль и Болгария проводят широкомасштабные совместные учения ВВС, в рамках которых болгарская сторона использует вооружения наиболее вероятных потенциальных противников Израиля – Сирии и Ирана.

Как сообщает сайт Novinite, в учениях Collector's Item 17, стартовавших 7 сентября, принимают участие болгарские самолеты MIG-29, а также системы ПВО дальнего радиуса действия.

Китайское агентство Xinhua сообщает, что речь идет о системах ПВО С-300 аналогичных тем, которые размещены в Сирии и Иране.

С израильской стороны в учениях принимают участие 42 машины F-15 и F-16. Также в учениях участвуют временно размещенные в Болгарии в рамках сил NATO самолеты итальянских ВВС EF-2000 Typhoon.

Завершатся учения в среду, 13 сентября.



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