Саммит Израиль-Африка отложен на неопределенный срок

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу удовлетворил просьбу президента Того Фора Гнассингбе о переносе на более поздний срок даты проведения саммита Израиль-Африка.

Новая дата проведения саммита на текущий момент не называется.

Саммит с участием лидеров 15 стран Африки должен был состояться в Гане в октябре текущего года, однако Гнассингбе попросил перенести его "в связи с необходимостью как следует подготовиться".

Отметим, что в последние месяцы палестинское руководство и ряд мусульманских стран Северной Африки оказывали давление на Того с целью добиться отмены саммита.





