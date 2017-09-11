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В мире

Саммит Израиль-Африка отложен на неопределенный срок

время публикации: 12:16 | последнее обновление: 12:18 блог версия для печати фото
Саммит Израиль-Африка отложен на неопределенный срок

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу удовлетворил просьбу президента Того Фора Гнассингбе о переносе на более поздний срок даты проведения саммита Израиль-Африка.

Новая дата проведения саммита на текущий момент не называется.

Саммит с участием лидеров 15 стран Африки должен был состояться в Гане в октябре текущего года, однако Гнассингбе попросил перенести его "в связи с необходимостью как следует подготовиться".

Отметим, что в последние месяцы палестинское руководство и ряд мусульманских стран Северной Африки оказывали давление на Того с целью добиться отмены саммита.



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