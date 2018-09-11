17 лет после терактов 9/11: останки 1111 жертв до сих пор не опознаны

11 сентября отмечается 17 лет со дня терактов в США 2001 года, жертвами которых за один день в Нью-Йорке, Арлингтоне и Пенсильвании стали 2.977 человек.

По данным агентства Reuters, останки 1111 жертв теракта в Нью-Йорке до сих пор не идентифицированы. За последние пять лет экспертам удалось установить личности лишь еще пяти жертв.

Хотя процесс идентификации продолжается, родственники погибших винят власти Нью-Йорка в том, что эта работа не ведется достаточно интенсивно и затруднена из-за решений городской администрации.

Задача по идентификации останков возложена на офис медицинского эксперта Нью-Йорка. Но работа осложнена тем, что на месте крушения "башен-близнецов" разбит парк и создан мемориальный комплекс. Экспертам по ДНК-анализу приходится работать только с тем материалом, к которому у них есть доступ.

Хронология событий 17-летней давности (официальная версия Госдепартамента США)

11 сентября 2001 года. Два захваченных террористами авиалайнера врезаются в башни Центра международной торговли в Нью-Йорке (ЦМТ). Спустя час с небольшим обе башни рушатся, и под их обломками погибают тысячи людей. Третий захваченный авиалайнер врезается в здание Пентагона. Четвертый авиалайнер, который, возможно, направлялся еще к одной цели в Вашингтоне, терпит катастрофу в округе Сомерсет (шт. Пенсильвания), – видимо, после того, как пассажиры попытались вмешаться в действия тех, кто участвовал в захвате самолета.

08:46 (по времени Восточного побережья США). Самолет "Америкэн эйрлайнз", выполнявший рейс № 11, врезается в Северную башню ЦМТ (Манхэттен, Нью-Йорк).

09:03. Самолет авиакомпании "Юнайтед эйрлайнз", выполнявший рейс № 175, врезается в Южную башню ЦМТ.

09:38. Самолет авиакомпании "Америкэн эйрлайнз", выполнявший рейс № 77, врезается в здание Пентагона.

09:59. Обрушивается Южная башня ЦМТ в Нью-Йорке.

10:00. В штате Пенсильвания разбивается самолет авиакомпании "Юнайтед эйрлайнз", выполнявший рейс № 93.

10:28. Падает Северная башня ЦМТ в Нью-Йорке.

Федеральное управление гражданской авиации приостанавливает все воздушное движение в США и направляет международные рейсы в Канаду. Закрываются федеральные учреждения и публичные здания в Вашингтоне, Нью-Йорке и других крупных городах страны.

16:10. Обрушивается здание № 7 Центра международной торговли в Нью-Йорке.

20:30. Президент Буш обращается к нации со следующими словами: "Теракты могут поколебать фундаменты крупнейших наших зданий, но они не затронут фундамент Америки".

Погибли тысячи людей. Согласно первоначальным оценкам властей Нью-Йорка, в ЦМТ и прилегающих к нему кварталах могло погибнуть более 5 тыс. чел. По мере уточнения списков погибших, сверке имен и опознания останков некоторых жертв число предполагаемых погибших сократилось.

По официальным данным, в Центре международной торговли погибло 2.829 человек, включая пассажиров самолета "Америкэн эйрлайнз", выполнявшего рейс № 11, и самолета авиакомпании "Юнайтед эйрлайнз", выполнявшего рейс № 175, и 453 сотрудников служб безопасности, которые принимали участие в действиях в ответ на эту чрезвычайную ситуацию. Среди погибших были выходцы из более чем 90 стран мира. (Источник: данные Управления патологоанатома города Нью-Йорка на 19 августа 2002 года.)

В здании Пентагона в Вашингтоне погибли 189 человек, включая 64 пассажиров самолета авиакомпании "Америкэн эйрлайнз", выполнявшего рейс № 77. В катастрофе самолета авиакомпании "Юнайтед эйрлайнз", выполнявшего рейс № 93, на западе штата Пенсильвания погибли 44 человека. (Источник: Национальное управление безопасности на транспорте.)

В общей сложности, в результате терактов 11 сентября погибло около 3 тысяч человек, включая 19 террористов, находившихся на борту захваченных ими четырех гражданских самолетов.