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В мире

Замминистра обороны РФ: в Сирии идет война "за ясли Господни"

время публикации: 11 сентября 2018 г., 08:43 | последнее обновление: 11 сентября 2018 г., 09:02 блог версия для печати фото
Замминистра обороны РФ, начальник ГВПУ Андрей Картаполов: в Сирии идет война "за ясли Господни"
Генерал-полковник Андрей Картаполов (слева) на совещании в Национальном центре управления обороной РФ, 7 сентября 2015 года
Генерал-полковник Андрей Картаполов (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре)

Во вторник, 11 сентября, на сайте российской газеты "Военно-промышленный курьер" было опубликовано интервью с начальником недавно созданного главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации (ГВПУ), заместителем министра обороны РФ, генерал-полковником Андреем Картаполовым.

В анонс этого интервью вынесены слова Картаполова о том, что происходящее в Сирии можно оценивать как "войну за ясли Господни".

Полностью этот фрагмент звучит так: "Вспомним, первая Крымская война называлась еще войной за ясли Господни, потому что англичане, французы, турки решили нам тогда перекрыть доступ в Средиземное море и Иерусалим. Каждый солдат на Малаховом кургане четко знал, что воюет еще и за Вифлеем. И то, что сейчас происходит в Сирии, можно считать очередным актом войны за ясли Господни".

Отвечая на вопросы ВПК, замминистра обороны РФ не упоминал Израиль или Палестинскую автономию, но неоднократно возвращался к теме войны в Сирии, иногда в довольно неожиданном контексте. В частности, он говорит: "Для того, чтобы выполнить боевую задачу в современных условиях, необязательно убивать. Достаточно поменять сознание противника, чем наши партнеры пользуются очень активно. "Цветные революции" – яркий тому пример. Кстати, именно уроки и выводы из сирийской кампании послужили главным, решающим аргументом, чтобы министр обороны принял решение об усилении военно-политической работы с личным составом и доложил об этом Верховному главнокомандующему – президенту страны".

Генерал-полковник Андрей Картаполов ранее был командующим российской группировкой войск в Сирии. В этот период он неоднократно выступал с победными реляциями, не упоминая о потерях российских войск в ходе сирийской кампании.

ГВПУ было учреждено 30 июля 2018 года указом президента РФ Владимира Путина. В тот же день Андрей Картаполов был назначен начальником этого управления. Согласно указам президента РФ, ГВПУ "организует военно-политическую работу в Вооружённых Силах" в рамках положений о том, что министерство обороны РФ "разрабатывает и реализует меры, направленные на информирование о деятельности Вооруженных сил, повышение в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранение и приумножение патриотических традиций" и организует в этих целях "военно-патриотическую деятельность".



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