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В мире

Взрыв в Дортмунде: полиция проверяет версию о причастности исламистов

время публикации: 11:02 | последнее обновление: 11:28 блог версия для печати фото
На месте взрыва в Дортмунде, 12 апреля 2017 года

Немецкая полиция проверяет версию о том, что к взрыву бомбы в Дортмунде рядом с автобусом футбольной команды "Боруссия" могут быть причастны радикальные исламисты, сообщают немецкие СМИ.

Сообщается, что полиция обнаружила на месте взрыва записку, в которой упоминается теракт на рождественском базаре в Берлине, а также действия немецких ВВС в Сирии.

Записка начинается со слов "Во имя Аллаха, милостивого и милосердного", и авторы письма утверждают, что с настоящего момента спортсмены и другие знаменитости "в Германии и других странах-крестоносцах" значатся в "смертном списке "Исламского государства". Авторы пишут, что людям в списке будет угрожать опасность, пока немецкие Tornado не будут выведены из Сирии и не будет закрыта американская авиабаза в немецком Рамштайне.

При этом эксперты немецких спецслужб не убеждены, что письмо является подлинным.

Напомним, 11 апреля в Дортмунде, рядом с автобусом футбольной команды "Боруссия", прогремел взрыв. Футболисты находились в автобусе и направлялись на стадион, где вечером должна была состояться встреча с командой "Монако" в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов. В результате взрыва игрок "Боруссии" Марк Батра сломал руку, и ему пришлось перенести операцию. Больше никто не пострадал.



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В Дортмунде перед матчем "Боруссия"-"Монако" прогремел взрыв







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