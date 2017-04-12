СМИ: доктор Дао, насильно снятый с рейса United Airlines, имеет криминальное прошлое

69-летний врач Дэвид Дао, которого как "лишнего" пассажира 9 апреля насильно сняли с рейса авиакомпании United Airlines, имеет криминальное прошлое, пишет сайт Courier Journal (один из проектов USA Today).

Издание ссылается на документы комиссии по выдаче разрешений на врачебную деятельность.

Согласно указанному источнику, Дао обучался медицине во Вьетнаме до своего переезда в США. В 2003 году его арестовали и после тайного расследования признали виновным в преступлениях, связанных с наркотиками. Предполагается, что он незаконно выписывал рецепты на вещества, распространение которых регулируется законом. В ноябре 2004 года Дао был осужден за многочисленные уголовные преступления, связанные с приобретением наркотиков обманным путем. В январе 2005 года он был помещен под надзор на пять лет. Через месяц он отказался от своей медицинской лицензии. Комиссия Кентукки по выдаче разрешений на врачебную деятельность позволила Дао снова начать медицинскую практику в 2015 году с определенными ограничениями, цитирует эту публикацию РИА Новости.

Неизвестно, было ли решение объявить Дэвида Дао "лишним" пассажиром связано с тем, что раньше у него были проблемы с законом.

В настоящее время Дао остается на лечении в больнице, пишет сайт wlky.com. Отвечая на вопрос о том, что ему повредили, он отвечает: "Всё". Интересы оскорбленного пассажира представляет адвокат Стивен Голан.

Проверка этого инцидента продолжается. В руководстве United Airlines заявляют, что итоговый отчет по результатам проверки будет опубликован 30 апреля.

Судя по биржевым отчетам, из-за широко распространения информации о скандале, авиакомпания понесла многомиллионные убытки.

Инцидент произошел на рейсе United Airlines 3411 (Чикаго-Луисвилл). Сначала сообщалось, что компания продала на четыре билета больше, чем было мест в салоне. Потом выяснилось, что было продано правильное число билетов, но потребовались четыре места для членов сменного экипажа, который должен был вернуть самолет из Луисвилла. Однако пассажиров уведомили об "овербукинге" и предложили добровольцам компенсацию: оплаченную ночь в гостинице, 400 долларов и билет на следующий рейс. Затем сумму предлагаемой компенсации повысили до 800 долларов. Но после посадки в салоне обнаружился "лишний" пассажир. Тогда сотрудники United Airlines выбрали пассажира азиатской внешности и попросили его покинуть салон. Когда тот отказался подчиниться, была вызвана охрана аэропорта. Трое охранников применили силу и вытащили упавшего на пол пассажира из самолета.

В социальных сетях получили широкое распространение видеозаписи этого инцидента, одна из которых была сделана пассажиркой Одрой Бриджес. Свидетели говорят, что мужчина, которого сотрудники компании заставляли выйти из самолета, объяснял, что он врач и должен спешить к своим пациентам. Он также кричал, что его выбрали "потому что он китаец". Но эти аргументы не убедили представителей United Airlines.

Чикагский департамент авиации лишь частично признал неправомочность действий охранников, заявив, что один из них действовал "не по протоколу", а потому предстанет перед комиссией, которая будет решать вопрос о его возможном увольнении.

После инцидента генеральный директор авиакомпании United Airlines Оскар Муньос принес извинения за "неприятное событие", однако позже он выступил в защиту действий своих сотрудников, которые, по его словам, "вежливо" просили пассажира покинуть салон самолета, но тот отвечал им "грубо и воинственно", чем вынудил охранников применить по отношению к нему силу.

Об инциденте сообщили все ведущие американские СМИ и международные агентства. Видеозаписи инцидента просмотрели сотни миллионов человек во всем мире.





