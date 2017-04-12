Взрывы в Дортмунде признаны терактом, задержан сириец

В генпрокуратуре Германии склоняются к тому, что взрывы в Дортмунде были терактом. В совершении нападения подозреваются двое исламистов, один из которых задержан, сообщает Berliner Kurier.

В рамках расследования задержан 31-летний гражданин Сирии. В соответствии с местным законодательством, полное имя задержанного не публикуется до признания его вины судом. В СМИ его называют Зохер Дж. Представители прокуратуры сообщили СМИ, что подозреваемый был арестован в среду, 12 апреля в Баварии.

По информации Associated Press, задержанный еще до приезда в Германию состоял в террористической организации "Джебхат ан-Нусра", являющейся отделением международной террористической сети "Аль-Каида", а затем вступил в "Исламское государство".

Согласно данным следствия, в 2011 году вместе с двумя сообщниками, которые ранее были задержаны полицией Германия, Зохер Дж. основал ячейку "Исламского государства" в Европе. Он также несколько раз ездил в лагеря беженцев в Греции, где занимался вербовкой боевиков в террористические ячейки в Европе.

Накануне немецкие СМИ сообщили, что полиция проверяет версию причастности к взрыву рядом с автобусом команды "Боруссия" радикальных исламистов. Эта версия возникла после того, как на месте взрыва была обнаружена записка, в которой упоминался теракт на рождественском базаре в Берлине, а также действия ВВС Германии в Сирии. Записка начиналась со слов: "Во имя Аллаха, милостивого и милосердного", и авторы письма утверждали, что с настоящего момента спортсмены и другие знаменитости "в Германии и других странах-крестоносцах" значатся в "смертном списке "Исламского государства". Авторы пообещали, что людям из этого списка будет угрожать опасность, пока немецкие Tornado не будут выведены из Сирии и не будет закрыта американская авиабаза в немецком Рамштайне.

Напомним, 11 апреля в Дортмунде, рядом с автобусом футбольной команды "Боруссия", прогремели три взрыва. Футболисты находились в автобусе и направлялись на стадион, где вечером должна была состояться встреча с командой "Монако" в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов. В результате взрыва игрок "Боруссии" Марк Батра сломал руку, и ему пришлось перенести операцию. Больше никто не пострадал. Следственные органы сообщили, что взрывные устройства были начинены поражающими элементами.





