В Германии задержан подозреваемый в причастности к взрыву в Дортмунде

Полиция Германии задержала первого подозреваемого по делу о взрыве бомбы в Дортмунде рядом с автобусом футбольной команды "Боруссия". BBC сообщает со ссылкой на немецкую прокуратуру, что подозреваемый является исламистом.

Ранее сообщалось, что немецкая полиция проверяет версию о том, что к взрыву могут быть причастны радикальные исламисты.

Полиция обнаружила на месте взрыва записку, в которой упоминается теракт на рождественском базаре в Берлине, а также действия немецких ВВС в Сирии.

Однако, как передавали ранее, эксперты немецких спецслужб не убеждены, что письмо является подлинным.





