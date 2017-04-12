12 апреля 2017 г.
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В мире

В Германии задержан подозреваемый в причастности к взрыву в Дортмунде

время публикации: 15:25 | последнее обновление: 15:29 блог версия для печати

Полиция Германии задержала первого подозреваемого по делу о взрыве бомбы в Дортмунде рядом с автобусом футбольной команды "Боруссия". BBC сообщает со ссылкой на немецкую прокуратуру, что подозреваемый является исламистом.

Ранее сообщалось, что немецкая полиция проверяет версию о том, что к взрыву могут быть причастны радикальные исламисты.

Полиция обнаружила на месте взрыва записку, в которой упоминается теракт на рождественском базаре в Берлине, а также действия немецких ВВС в Сирии.

Однако, как передавали ранее, эксперты немецких спецслужб не убеждены, что письмо является подлинным.



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Среда, 12 апреля 2017 г.
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