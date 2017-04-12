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СМИ: в рамках расследования связей между Кремлем и предвыборной кампанией Трампа ФБР следило за советником кандидата в президенты

время публикации: 10:46 | последнее обновление: 10:49 блог версия для печати фото
Дональд Трамп

Летом 2016 года, в ходе президентской предвыборной кампании, ФБР добилось от суда секретного ордера на мониторинг связей Картера Пейджа – советника кандидата в президенты Дональда Трампа, сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников американских спецслужб.

Ордер был получен ФБР в рамках расследования возможных связей между Москвой и предвыборной кампанией Трампа. ФБР и министерство юстиции потребовали ордер для проверки своих подозрений, согласно которым, Пейдж действовал как агент иностранного государства. В данном случае – России.

Картер Пейдж, в прошлом работавший в Москве инвестиционным банкиром, весной 2016 года был назван "неофициальным" советником кампании Трампа по международным отношениям.



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