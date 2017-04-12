Никки Хейли призвала Россию "принять сторону цивилизованного мира" в отношении Сирии

Пока в Кремле проходила встреча между президентом России Владимиром Путиным и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в Совете безопасности ООН состоялось заседание, посвященное ситуации в Сирии.

Постпред США в ООН Никки Хейли призвала Россию "принять сторону цивилизованного мира" в отношении ситуации в Сирии.

"Моим российским коллегам - вы изолируете себя от международного сообщества всякий раз, когда один из самолетов Асада сбрасывает на мирных жителей очередную бомбу, и всякий раз, когда Асад морит голодом очередной город", - заявила Хейли.

При этом представитель Великобритании подчеркнул, что, по мнению британских ученых, в ходе газовой атаке на мирных жителей был применен зарин.

Постпред России в ООН Владимир Сафронков продолжал настаивать на том, что международное сообщество поспешило, обвинив в химической атаке Асада.

Ожидается, что Россия в очередной, восьмой раз, наложит вето на резолюцию СБ ООН по Сирии.





