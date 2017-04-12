12 апреля 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:09 Никки Хейли призвала Россию "принять сторону цивилизованного мира" в отношении Сирии
20:23 Завершилась встреча Путина и Тиллерсона
20:13 Беспорядки в Венесуэле: есть погибшие, десятки арестов
19:38 Гендиректор United Airlines заявил, что ему стыдно, но отказался уходить в отставку
19:10 Встреча Лаврова и Тиллерсона прошла в "ледяной" атмосфере. Позже Тиллерсон встретился с Путиным
17:30 В результате теракта в Кабуле погибли не менее пяти человек
16:25 СМИ: доктор Дао, насильно снятый с рейса United Airlines, имеет криминальное прошлое
15:44 Взрывы в Дортмунде признаны терактом, задержан выходец из Ближнего Востока
15:25 В Германии задержан подозреваемый в причастности к взрыву в Дортмунде
15:13 Стокгольмский террорист был объявлен в розыск за попытку примкнуть к ИГ
В мире

Никки Хейли призвала Россию "принять сторону цивилизованного мира" в отношении Сирии

время публикации: 21:09 | последнее обновление: 21:14 блог версия для печати

Пока в Кремле проходила встреча между президентом России Владимиром Путиным и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в Совете безопасности ООН состоялось заседание, посвященное ситуации в Сирии.

Постпред США в ООН Никки Хейли призвала Россию "принять сторону цивилизованного мира" в отношении ситуации в Сирии.

"Моим российским коллегам - вы изолируете себя от международного сообщества всякий раз, когда один из самолетов Асада сбрасывает на мирных жителей очередную бомбу, и всякий раз, когда Асад морит голодом очередной город", - заявила Хейли.

При этом представитель Великобритании подчеркнул, что, по мнению британских ученых, в ходе газовой атаке на мирных жителей был применен зарин.

Постпред России в ООН Владимир Сафронков продолжал настаивать на том, что международное сообщество поспешило, обвинив в химической атаке Асада.

Ожидается, что Россия в очередной, восьмой раз, наложит вето на резолюцию СБ ООН по Сирии.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 апреля 2017 г.
Тиллерсон предложил России сделать выбор между США и Асадом, Ираном и "Хизбаллой"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 апреля 2017 г.
Минздрав Турции подтвердил, что в Идлибе был использован отравляющий газ зарин
// NEWSru.co.il // В мире // 10 апреля 2017 г.
На саммите G-7 обсудят санкции в отношении военного руководства России и Сирии
// NEWSru.co.il // В мире // 9 апреля 2017 г.
СМИ: глава Госдепа обвинит Кремль в умышленном сокрытии преступлений Асада
// NEWSru.co.il // В мире // 9 апреля 2017 г.
Постпред США в ООН: Трамп обсудит введение новых санкций против России и Ирана







  Rating@Mail.ru  
Среда, 12 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017