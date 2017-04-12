Встреча Лаврова и Тиллерсона прошла в "ледяной" атмосфере. Позже Тиллерсон встретился с Путиным

В Москве завершились переговоры между главой российского МИДа Сергем Лавровым и его американским коллегой Рексом Тиллерсоном. На встрече обсуждались вопросы, связанные с Сирией, Украиной, КНДР и двусторонними отношениями государств.

Как пишет Reuters, Лавров встретил Тиллерсона необычно прохладно, обвинил Вашингтон в непредсказуемом поведении и назвал "незаконным" обстрел аэродрома сирийских ВВС.

Заместитель Лаврова Сергей Рябков перед переговорами сказал, что риторику нынешней администрации США отличают "примитив и хамство".

Сам президент России Владимир Путин, как сообщалось ранее, сразу после начала встречи между главами российского и американского внешних ведомств заявил в интервью телеканалу "Мир", что при Дональде Трампе уровень доверия между США и Россией, особенно в плане военного сотрудничества, не только не улучшился, но деградировал.

Reuters также отмечает недипломатичное поведение Марии Захаровой, которая написала в своем Facebook, что американские журналисты вели себя "как на базаре".

При этом, хотя ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что встреча между Владимиром Путиным и Рексом Тиллерсоном остается под вопросом, после переговоров Тиллерсона с Лавровым Путин принял в Кремле глав внешнеполитических ведомств, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в преддверии визита в Москву Тиллерсон заявил, что Россия должна сделать выбор между хорошими отношениями с США и их союзниками и оказанием поддержки Ирану, "Хизбалле" и режиму Башара Асада.





