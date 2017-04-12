12 апреля 2017 г.
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В мире

Встреча Лаврова и Тиллерсона прошла в "ледяной" атмосфере. Позже Тиллерсон встретился с Путиным

время публикации: 19:10 | последнее обновление: 19:21 блог версия для печати фото
Глава российского МИДа Сергей Лавров

В Москве завершились переговоры между главой российского МИДа Сергем Лавровым и его американским коллегой Рексом Тиллерсоном. На встрече обсуждались вопросы, связанные с Сирией, Украиной, КНДР и двусторонними отношениями государств.

Как пишет Reuters, Лавров встретил Тиллерсона необычно прохладно, обвинил Вашингтон в непредсказуемом поведении и назвал "незаконным" обстрел аэродрома сирийских ВВС.

Заместитель Лаврова Сергей Рябков перед переговорами сказал, что риторику нынешней администрации США отличают "примитив и хамство".

Сам президент России Владимир Путин, как сообщалось ранее, сразу после начала встречи между главами российского и американского внешних ведомств заявил в интервью телеканалу "Мир", что при Дональде Трампе уровень доверия между США и Россией, особенно в плане военного сотрудничества, не только не улучшился, но деградировал.

Reuters также отмечает недипломатичное поведение Марии Захаровой, которая написала в своем Facebook, что американские журналисты вели себя "как на базаре".

При этом, хотя ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что встреча между Владимиром Путиным и Рексом Тиллерсоном остается под вопросом, после переговоров Тиллерсона с Лавровым Путин принял в Кремле глав внешнеполитических ведомств, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в преддверии визита в Москву Тиллерсон заявил, что Россия должна сделать выбор между хорошими отношениями с США и их союзниками и оказанием поддержки Ирану, "Хизбалле" и режиму Башара Асада.



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Тиллерсон предложил России сделать выбор между США и Асадом, Ираном и "Хизбаллой"







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Среда, 12 апреля 2017 г.
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