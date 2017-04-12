12 апреля 2017 г.
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В мире

Завершилась встреча Путина и Тиллерсона

время публикации: 20:23 | последнее обновление: 20:23 блог версия для печати фото
Завершилась встреча Путина и Тиллерсона

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, длившиеся 1 час 40 минут, завершились. По итогам встречи будет дана пресс-конференция Тиллерсона и Сергея Лаврова, сообщает "Коммерсант".

Встреча Путина и Тиллерсона не была запланирована и оставалась под вопросом до самого окончания переговоров между Тиллерсоном и его российским коллегой. После переговоров СМИ сообщили, что Путин принял Лаврова и Тиллерсона в Кремле.

Ранее СМИ сообщали, что переговоры Тиллерсона и Лаврова прошли в "ледяной" атмосфере. Сам президент России Владимир Путин сразу после начала встречи между главами российского и американского внешних ведомств заявил в интервью телеканалу "Мир", что при Дональде Трампе уровень доверия между США и Россией, особенно в плане военного сотрудничества, не только не улучшился, но деградировал.

Напомним, что в преддверии визита в Москву Тиллерсон заявил, что Россия должна сделать выбор между хорошими отношениями с США и их союзниками и оказанием поддержки Ирану, "Хизбалле" и режиму Башара Асада.

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Среда, 12 апреля 2017 г.
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