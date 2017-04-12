12 апреля 2017 г.
последняя новость: 22:28
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:49 В Пхеньяне иностранных журналистов попросили подготовиться "к большому и важному событию"
21:42 Тиллерсон и Лавров не обсуждали изменения в санкциях: итоги переговоров
21:09 Никки Хейли призвала Россию "принять сторону цивилизованного мира" в отношении Сирии
20:23 Завершилась встреча Путина и Тиллерсона
20:13 Беспорядки в Венесуэле: есть погибшие, десятки арестов
19:38 Гендиректор United Airlines заявил, что ему стыдно, но отказался уходить в отставку
19:10 Встреча Лаврова и Тиллерсона прошла в "ледяной" атмосфере. Позже Тиллерсон встретился с Путиным
17:30 В результате теракта в Кабуле погибли не менее пяти человек
16:25 СМИ: доктор Дао, насильно снятый с рейса United Airlines, имеет криминальное прошлое
15:44 Взрывы в Дортмунде признаны терактом, задержан выходец из Ближнего Востока
В мире

Тиллерсон и Лавров не обсуждали изменения в санкциях: итоги переговоров

время публикации: 21:42 | последнее обновление: 21:44 блог версия для печати фото
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции по итогам переговоров с его российским коллегой Сергеем Лавровым, а также с президентом России Владимиром Путиным, согласился с оценкой Путина о падении уровне доверия между Россией и США.

Тиллерсон подчеркнул, что эта ситуация неприемлема и что они с Лавровым договорились о создании рабочей группы по разрешению вопросов, являющихся важными для обеих стран.

Главы внешних ведомств также заявили, что на встрече не обсуждались изменения в санкциях, наложенных США на Россию.

На встрече также было договорено вернуться к применению меморандума по предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии, а также работать над реализаций "минских соглашений" по Украине.

Тиллерсон также настаивал на том, что Башар Асад и его семья не могут оставаться у власти в Сирии, тогда как Лавров в очередной раз заявил, что попытки свергнуть сирийское правительство сыграют на руку ИГ.

Ранее СМИ сообщали, что переговоры Тиллерсона и Лаврова прошли в "ледяной" атмосфере. После этих переговоров в Кремле состоялась встреча Лаврова, Тиллерсона и Путина.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 12 апреля 2017 г.
Завершилась встреча Путина и Тиллерсона
// NEWSru.co.il // В мире // 12 апреля 2017 г.
Встреча Лаврова и Тиллерсона прошла в "ледяной" атмосфере. Позже Тиллерсон встретился с Путиным
// NEWSru.co.il // В мире // 12 апреля 2017 г.
Путин заявил, что при Трампе отношения между США и Россией ухудшились
// NEWSru.co.il // В мире // 12 апреля 2017 г.
Трамп назвал Асада "животным" и заявил, что США не планируют вторжение в Сирию







  Rating@Mail.ru  
Среда, 12 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017