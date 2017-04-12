Тиллерсон и Лавров не обсуждали изменения в санкциях: итоги переговоров

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции по итогам переговоров с его российским коллегой Сергеем Лавровым, а также с президентом России Владимиром Путиным, согласился с оценкой Путина о падении уровне доверия между Россией и США.

Тиллерсон подчеркнул, что эта ситуация неприемлема и что они с Лавровым договорились о создании рабочей группы по разрешению вопросов, являющихся важными для обеих стран.

Главы внешних ведомств также заявили, что на встрече не обсуждались изменения в санкциях, наложенных США на Россию.

На встрече также было договорено вернуться к применению меморандума по предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии, а также работать над реализаций "минских соглашений" по Украине.

Тиллерсон также настаивал на том, что Башар Асад и его семья не могут оставаться у власти в Сирии, тогда как Лавров в очередной раз заявил, что попытки свергнуть сирийское правительство сыграют на руку ИГ.

Ранее СМИ сообщали, что переговоры Тиллерсона и Лаврова прошли в "ледяной" атмосфере. После этих переговоров в Кремле состоялась встреча Лаврова, Тиллерсона и Путина.





