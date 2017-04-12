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В мире

Меланья Трамп приняла от Daily Mail компенсацию и извинения

время публикации: 13:03 | последнее обновление: 13:07 блог версия для печати фото
Фотографии Меланьи Трамп
Меланья Трамп

Британский таблоид Daily Mail выплатит первой леди США Меланье Трамп компенсацию за моральный ущерб, а также опубликует извинения в адрес супруги американского президента и опровержение опубликованного в 2016 году материала о том, что Меланья Трамп якобы подрабатывала девушкой по сопровождению, сообщает The Guardian.

Представители Меланьи Трамп в суде заявили, что первая леди согласна принять компенсацию и извинения. Сумма компенсации не указывается.

Речь идет о скандальной статье, опубликованной Daily Mail летом минувшего года, в ходе президентской предвыборной кампании. В статье говорится, что в середине 90-х годов прошлого столетия Меланья Трамп работала в одном из американских модельных агентств, а пресса публиковала ее фото в обнаженном виде. В материале также содержались заявления Сузи и Паоло Замполли, владельцев модельного агентства, где работала Меланья, которые утверждали, что девушка оказывала так называемые "эскорт-услуги" высокопоставленным клиентам.

Адвокаты Мелании Трамп заявиди о подаче иска с намерением отсудить до 150 млн долларов за ущерб репутации. Иск был подан к компании Mail Media, которая издает онлайн-версию газеты, а также в отношении Уэбстера Тарпли, который ведет свой веб-блог в округе Монтгомери.

После оглашения суммы иска таблоид удалил со своего сайта скандальную статью.



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