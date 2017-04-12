В Пхеньяне иностранных журналистов попросили подготовиться "к большому и важному событию"

Пхеньян готовится к празднованию 105-летия со дня рождения основателя государства Ким Ир Сена. По этому случаю в стране находятся около 200 иностранных журналистов.

Агентство Reuters сообщило, что местные чиновники посоветовали иностранным репортерам подготовиться "к большому и важному событию", которое состоится в четверг, 13 апреля.

Корреспондент Reuters Джеймс Пирсон отмечает, что это сообщение вызвало тревогу у журналистов, хотя и не было никаких намеков на то, что это может быть связано с напряженностью в регионе, вызванной ядерной программой Северной Кореи.

При этом в публикации отмечается, что это предупреждение может не иметь под собой никакой серьезной почвы. Например, в 2016 году иностранные журналисты в течение нескольких часов подвергались допросу перед тем, как их допустили на "важное мероприятие", которое оказалось концертом местных поп-звезд, посвященным съезду правящей партии.