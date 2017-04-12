Навальный объявил о проведении новой протестной акции 12 июня

Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении 12 июня в Москве и других городах России новых антикоррупционных митингов, которые пройдут под теми же лозунгами, что и протестные акции 26 марта.

Таким образом Навальный предлагает отметить День России.

Акцию планируется провести с "прежними лозунгами и под государственными флагами".

Напомним, в воскресенье, 26 марта, в 82 городах России прошли протестные митинги, организованные "Фондом борьбы с коррупцией" (ФБК). Самые массовые акции протеста состоялись в Москве и Петербурге, где они не были санкционированы.

Участники митингов, проходивших под девизом "Он нам не Димон" или #ДимонОтветит, требовали от властей отреагировать на расследование "Фонда борьбы с коррупцией" о "тайной империи Медведева".

На антикоррупционном шествии в Москве, которое не было санкционировано, задержали более 1000 человек.





