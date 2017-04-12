12 апреля 2017 г.
последняя новость: 15:01
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:34 Навальный объявил о проведении новой протестной акции 12 июня
13:03 Меланья Трамп приняла от Daily Mail компенсацию и извинения
12:32 Путин заявил, что при Трампе отношения между США и Россией ухудшились
12:01 Число жертв теракта в петербургском метро возросло до 14
11:08 Алексей Улюкаев останется под домашним арестом до середины июня
11:02 Взрыв в Дортмунде: полиция проверяет версию о причастности исламистов
10:46 СМИ: в рамках расследования связей между Кремлем и предвыборной кампанией Трампа ФБР следило за советником кандидата в президенты
08:59 Врач, которого насильно сняли с рейса United Airlines, остается в больнице
07:13 Трамп назвал Асада "животным" и заявил, что США не планируют вторжение в Сирию
06:53 На Филиппинах ликвидирован лидер боевиков группировки "Абу Сайяф"
В мире

Навальный объявил о проведении новой протестной акции 12 июня

время публикации: 14:34 | последнее обновление: 14:38 блог версия для печати фото
Алексей Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении 12 июня в Москве и других городах России новых антикоррупционных митингов, которые пройдут под теми же лозунгами, что и протестные акции 26 марта.

Таким образом Навальный предлагает отметить День России.

Акцию планируется провести с "прежними лозунгами и под государственными флагами".

Напомним, в воскресенье, 26 марта, в 82 городах России прошли протестные митинги, организованные "Фондом борьбы с коррупцией" (ФБК). Самые массовые акции протеста состоялись в Москве и Петербурге, где они не были санкционированы.

Участники митингов, проходивших под девизом "Он нам не Димон" или #ДимонОтветит, требовали от властей отреагировать на расследование "Фонда борьбы с коррупцией" о "тайной империи Медведева".

На антикоррупционном шествии в Москве, которое не было санкционировано, задержали более 1000 человек.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 10 апреля 2017 г.
Алексей Навальный вышел на свободу после 15 суток ареста
// NEWSru.co.il // В мире // 6 апреля 2017 г.
Госдума отказалась проверять информацию ФБК о Дмитрии Медведеве
// NEWSru.co.il // В мире // 4 апреля 2017 г.
Глава правительства РФ прокомментировал расследование фонда Навального
// NEWSru.co.il // В мире // 30 марта 2017 г.
Президент РФ – о митингах против коррупции: так начинался Майдан
// NEWSru.co.il // В мире // 27 марта 2017 г.
Московский суд приговорил Навального к 15 суткам тюрьмы и выплате 20.000 рублей
// NEWSru.co.il // В мире // 27 марта 2017 г.
На протестной акции в Москве были задержаны более тысячи человек







  Rating@Mail.ru  
Среда, 12 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017