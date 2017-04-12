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В мире

На Филиппинах ликвидирован лидер боевиков группировки "Абу Сайяф"

время публикации: 06:53 | последнее обновление: 06:56 блог версия для печати фото
На Филиппинах ликвидирован лидер боевиков группировки "Абу Сайяф"

В ходе спецоперации в районе Бохол (Филиппины) были уничтожены шестеро боевиков террористической группировки "Абу Сайяф", в том числе полевой командир по кличке Абу Рами, сообщает CNN Philippines.

Абу Рами (настоящее имя Муаммар Аскали) был убит в перестрелке в населенном пункте Барангай Напо. Он возглавлял группу исламистов, причастных к убийствам филиппинских военных, а также к похищениям и казням иностранных туристов.

В феврале филиппинские исламисты обезглавили 70-летнего гражданина Германии Юргена Кантнера, взятого в плен в ноябре прошлого года. Год назад ими был казнен 68-летний гражданин Канады Джон Ридсдель, захваченный в сентябре 2015 года.

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