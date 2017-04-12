Путин заявил, что при Трампе отношения между США и Россией ухудшились

Президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "Мир", что при Дональде Трампе уровень доверия между США и Россией, особенно в плане военного сотрудничества, не только не улучшился, но деградировал.

Полный текст интервью можно прочесть на сайте Кремля.

"Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал", — заявил Путин в ответ на вопрос о том, стали ли отношения с США при Трампе "еще хуже, чем при предыдущем президенте".





