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В мире

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8

время публикации: 02:34 | последнее обновление: 02:37 блог версия для печати фото
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8

На Филиппинах рано утром в среду, 12 апреля, произошло землетрясение. По данным Геологической службы США, его магнитуда составила 5,8.

Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 05:21 по местному времени, располагался на острове Минданао, в 79 км к северо-востоку от города Котабото, очаг залегал на глубине 8,3 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Самое мощное землетрясение на Филиппинах за последние десятилетия произошло 17 августа 1976. Тогда погибли около 8.000 человек. В последние годы самым разрушительным было землетрясение, происшедшее в октябре 2013-го, когда погибли около 180 человек.

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Среда, 12 апреля 2017 г.
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