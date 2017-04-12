На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8

На Филиппинах рано утром в среду, 12 апреля, произошло землетрясение. По данным Геологической службы США, его магнитуда составила 5,8.

Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 05:21 по местному времени, располагался на острове Минданао, в 79 км к северо-востоку от города Котабото, очаг залегал на глубине 8,3 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Самое мощное землетрясение на Филиппинах за последние десятилетия произошло 17 августа 1976. Тогда погибли около 8.000 человек. В последние годы самым разрушительным было землетрясение, происшедшее в октябре 2013-го, когда погибли около 180 человек.