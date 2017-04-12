В Челябинской области начальник поезда принял роды у пассажирки

В Челябинской области в поезде, следовавшем из Кисловодска в Тынду, одна из пассажирок родила девочку. Роды принял начальник поезда, передает ТАСС.

"11 апреля в поезде № 97 Кисловодск-Тында на станции Миасс Южно-Уральской железной дороги пассажирке поезда неожиданно потребовалась помощь. До приезда медиков роды у нее принял начальник поезда. Он обеспечил надлежащее санитарное состояние в вагоне и выполнил все необходимые операции", – сообщила агентству сотрудница пресс-службы Южно-Уральской железной дороги.

По словам собеседницы ТАСС, мать и новорожденная были доставлены в роддом Миасса.

Как отметили в пресс-службе, во время выписки женщины и младенца из роддома им вручат "свидетельство о рождении в поезде".