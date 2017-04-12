Трамп назвал Асада "животным" и заявил, что США не планируют вторжение в Сирию

Президент США Дональд Трамп в интервью FOX Business заявил, что не планирует вторжение американских войск в Сирию после ракетного удара по авиабазе Шайрат в провинции Хомс.

"Мы не собираемся (вторгаться) в Сирию, – сказал Трамп. – Но когда я увидел, как используют ужасающее химическое оружие... увидел этих красивых умерших детей в объятиях отца, увидел детей, умирающих от удушья... я немедленно позвонил генералу Мэттису (министру обороны США)".

Дональд Трамп также заявил: "То, что было сделано мной, давно должна была сделать администрация Обамы". "Я думаю, что теперь в Сирии будет намного лучше, чем было", – добавил он.

Американский президент обвинил власти России в поддержке режима Башара Асада. При этом он сказал: "Если бы Россия не вторглась и не защитила это животное (Асада), проблемы сейчас бы не было".

"Путин поддерживает человека, который является по-настоящему плохим человеком. Я думаю, что это очень плохо для России. Я думаю, что это очень плохо для человечества. Это очень плохо для нашего мира", – заявил Трамп.

Ракетный удар по базе Шайрат. Оценка министерства обороны США

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил накануне, что 6 апреля в результате американского ракетного удара по авиабазе Шайрат в провинции Хомс были уничтожены 20% самолетов, которые использовали сирийские ВВС. Текст заявления был опубликован на официальном сайте Пентагона.

Точное количество уничтоженных самолетов в заявлении Мэттиса не названо.

В сообщении приведена оценка минобороны США, согласно которой ракетный удар также причинил значительный ущерб средствам ПВО, системе топливного обеспечения авиабазы и складам боеприпасов.

"Сирийское правительство утратило способность заправлять или вооружать самолеты на аэродроме Шайрат, и на этом объекте использование взлетно-посадочной полосы не имеет военного значения", – сказано в официальном сообщении. (Очевидно, упоминание о взлетно-посадочной полосе связано с тем, что в российских СМИ отмечалось ее рабочее состояние после американского ракетного удара, и президент США Дональд Трамп даже вынужден был пояснять в своем твиттере, что с военной точки зрения удары по ВПП бессмысленны, так как ее легко восстановить.)

Минобороны США подчеркивает, что ракетный удар был ответом на применение химического оружия против мирных граждан и что власти Сирии впредь будут осмотрительней с принятием решений о подобных атаках.

Ранее представитель Пентагона Райан Браун заявлял CNN, что 58 из 59 крылатых ракет поразили намеченные цели. При этом два высокопоставленных представителя военного командования сказали этому телеканалу, что в результате ракетного удара ликвидированы около 20 самолетов сирийских ВВС.

После слов министра обороны CNN со ссылкой на оценку аналитиков IHS Jane's отмечает, что сирийские ВВС до удара по Шайрату располагали 262 боевыми самолетами. Впрочем, специалисты затрудняются с ответом на вопрос о том, какой процент этой авиатехники исправен и может использоваться для боевых вылетов. Приводится также заявление министерства обороны России, согласно которому только 23 американские ракеты попали по целям на авиабазе Шайрат, уничтожив шесть самолетов МиГ-23.

Пентагон не опубликовал доказательств по поводу применения сирийскими ВВС химического оружия в провинции Идлиб. Минобороны РФ настаивало на версии, согласно которой сирийские самолеты разбомбили склад с химическим оружием, что привело к заражению местности, в результате чего погибли люди.

7 апреля министерство обороны США опубликовало спутниковые фотографии, сделанные компанией DigitalGlobe, на которых была показана авиабаза Шайрат после американского ракетного удара. По снимкам было видно, что авиабазе причинен значительный ущерб, многие бункеры сильно повреждены или полностью уничтожены.

По оценке специалистов ImageSat International, детально изучивших спутниковые снимки, на авиабазе Шайрат были поражены, по меньшей мере, 44 цели (некоторые из них, по всей видимости, – неоднократно).

В американском оборонном ведомстве подчеркивали, что были приняты меры для того, чтобы минимизировать человеческие жертвы. Кроме того, отмечалось, что не наносились удары по объектам, где могли храниться арсеналы химического оружия.

В социальных сетях были распространены фотографии и видеозаписи, которые сделали российские военные и журналисты, прибывшие на авиабазу Шайрат после ракетного удара для оценки причиненного ущерба. Один из блогеров обратил внимание на то, что на фото базы Шайрат попали контейнеры, похожие на стандартные емкости для хранения химического оружия. Позже многие комментаторы, разбирающиеся в теме, отметили, что, на самом деле, на этих снимках показаны универсальные контейнеры для фронтовой авиации (БКФ), которые могут снаряжаться осколочными, кумулятивными или объемно-детонирующими боевыми элементами, похожие контейнеры могут использоваться и для химического оружия, но маловероятно, чтобы после применения они просто валялись на территории базы. Минобороны РФ выступало с опровержением того, что речь идет о контейнерах для химического оружия.

В ночь на 7 апреля эсминцы ВМС США Ross и Porter выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по авиабазе Шайрат, расположенной примерно в 30 км от города Хомс. Удар стал реакцией на авиаудар сирийской авиации по району Хан Шейхун в провинции Идлиб, в результате которого и вследствие химического заражения, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибли 84 человека, в их числе 27 детей, еще 545 человек были госпитализированы с отравлениями, ранениями и травмами.

Авиабаза Шайрат была выбрана в качестве объекта ракетной атаки, поскольку именно ее сирийская авиация использует для вылетов на боевые операции в провинции Идлиб.

Перед ракетным ударом по Шайрату власти США предупредили о готовящейся операции возмездия не только партнеров по NATO и Израиль, но также Россию, поскольку Шайрат использовали в качестве вспомогательной базы и российские военные. Москва уведомила Дамаск, и, как утверждает командование армии Сирии, почти все самолеты успели покинуть авиабазу до нанесения удара. При этом на момент ракетного удара на базе оставались самолеты – идет ли речь о неисправных машинах или нет, неизвестно. Не была проведена и полная эвакуация личного состава.

Командование сирийской армии сначала заявляло о трех, потом о шести погибших, не уточняя идет ли речь о военных или гражданских лицах. Затем государственным сирийским агентством SANA была распространена информация о гибели девяти человек, в их числе четырех детей. Новостной сайт "Аль-Масдар" (ОАЭ) писал, что погибли шестеро военнослужащих, среди которых есть не только сирийцы. Достоверность всех публиковавшихся сведений о потерях сомнительна.