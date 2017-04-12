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В мире

Алексей Улюкаев останется под домашним арестом до середины июня

время публикации: 11:08 | последнее обновление: 11:08 блог версия для печати фото
Алексей Улюкаев

Мосгорсуд оставил бывшего российского министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции, под домашним арестом до середины апреля, сообщает ТАСС.

Напомним, в минувшем ноябре экс-главе минэкономразвития было предъявлено обвинение в получении взятки в размере двух миллионов долларов, после чего президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от должности.

По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя ПАО "НК "Роснефть" деньги "за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению "Роснефтью" государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть". При этом он угрожал, используя свои служебные полномочия, создать в дальнейшем препятствия для деятельности компании, сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

Согласно заявлению Следственного комитета, Улюкаева задержали с поличным при получении денег.

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