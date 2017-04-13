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"Глаза-то не отводи!": представитель России отчитал оппонента на заседании СБ ООН

время публикации: 12 апреля 2017 г., 23:35 | последнее обновление: 12 апреля 2017 г., 23:40 блог версия для печати фото
"Глаза-то не отводи!": представитель России отчитал оппонента на заседании СБ ООН

Резкий ответ российского представителя на Совете Безопасности ООН Владимира Сафронкова представителю Великобритании широко обсуждается в социальных сетях. Многие полагают, что видео, выложенное в блоге интернет-ресурса Грани.ру является "фейком". Однако это же видео опубликовано официальным российским агентством РИА Новости.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков публично отчитывал представителя Великобритании Мэттью Райкрофта, который в своем выступлении заявил, что Россия "злоупотребляет правом вето, поддерживает режим и применение химоружия", а также что Москва "потеряла доверия".

Сафронков потребовал от Райкрофта "прекратить оскорблять Россию".

"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?" - говорит Сафронков Райкрофту.

"Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию и другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания, если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше!" - заявил представитель РФ.

То, что представитель России обращается к оппоненту на "ты", а также его настойчивое требование "смотреть ему в глаза", заставило пользователей интернета усомниться в том, что это видео не подвергалось правке.



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