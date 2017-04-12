В СБ ООН Россия заблокировала проект резолюции по Сирии

Россия воспользовалась правом вето во время голосования на СБ ООН по проекту резолюции по Сирии.

Проект был подготовлен Великобританией, Францией и США, и он предлагал провести расследование инцидентов с использованием химического оружия в Сирии. В нем также выдвигался ряд требований к властям Сирии. В частности, предоставить экспертам ООН и ОЗХО доступ к военным авиабазам.

Ранее Россия предоставила в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции, который, по утверждению представителей России, нацелен на проведение реального расследования.