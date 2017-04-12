12 апреля 2017 г.
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В мире

В СБ ООН Россия заблокировала проект резолюции по Сирии

время публикации: 22:48 | последнее обновление: 22:48 блог версия для печати фото
Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков

Россия воспользовалась правом вето во время голосования на СБ ООН по проекту резолюции по Сирии.

Проект был подготовлен Великобританией, Францией и США, и он предлагал провести расследование инцидентов с использованием химического оружия в Сирии. В нем также выдвигался ряд требований к властям Сирии. В частности, предоставить экспертам ООН и ОЗХО доступ к военным авиабазам.

Ранее Россия предоставила в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции, который, по утверждению представителей России, нацелен на проведение реального расследования.

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Среда, 12 апреля 2017 г.
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