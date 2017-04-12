Гендиректор United Airlines заявил, что ему стыдно, но отказался уходить в отставку

Генеральный директор авиакомпании United Airlines Оскар Муньос в интервью телекомпании ABC извинился перед пассажиром, которого силой вытащили из самолета, а также за свою первую реакцию и попытки оправдать сотрудников авиакомпании

Муньос заявил, что ему очень стыдно за этот инцидент и за свою первоначальную реакцию. По словам Муньоса, она была таковой в связи с тем, что на тот момент гендиректор еще не знал всех фактов.

Гендиректор авиакомпании заверил, что подобный инцидент больше не повторится, и назвал скандал "системным сбоем", который помешал сотрудникам авиакомпании применить в этой ситуации "здравый смысл".

Однако Муньос заявил, что не намерен уходить в отставку, несмотря на то, что петиция с требованием об увольнении Муньоса уже в среду утром собрала свыше 45 тысяч подписей.

Инцидент произошел на рейсе United Airlines 3411 (Чикаго-Луисвилл). Сначала сообщалось, что компания продала на четыре билета больше, чем было мест в салоне. Потом выяснилось, что было продано правильное число билетов, но потребовались четыре места для членов сменного экипажа, который должен был вернуть самолет из Луисвилла. Однако пассажиров уведомили об "овербукинге" и предложили добровольцам компенсацию: оплаченную ночь в гостинице, 400 долларов и билет на следующий рейс. Затем сумму предлагаемой компенсации повысили до 800 долларов. Но после посадки в салоне обнаружился "лишний" пассажир. Тогда сотрудники United Airlines выбрали пассажира азиатской внешности и попросили его покинуть салон. Когда тот отказался подчиниться, была вызвана охрана аэропорта. Трое охранников применили силу и вытащили упавшего на пол пассажира из самолета.

В социальных сетях получили широкое распространение видеозаписи этого инцидента, одна из которых была сделана пассажиркой Одрой Бриджес. Свидетели говорят, что мужчина, которого сотрудники компании заставляли выйти из самолета, объяснял, что он врач и должен спешить к своим пациентам. Он также кричал, что его выбрали "потому что он китаец". Но эти аргументы не убедили представителей United Airlines.

Об инциденте сообщили все ведущие американские СМИ и международные агентства. Видеозаписи инцидента просмотрели сотни миллионов человек во всем мире.

После распространения информации о скандале авиакомпания понесла многомиллионные убытки.