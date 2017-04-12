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В мире

Беспорядки в Венесуэле: есть погибшие, десятки арестов

время публикации: 20:13 | последнее обновление: 20:13 блог версия для печати фото
Беспорядки в Венесуэле: есть погибшие, десятки арестов

Острый экономический кризис в Венесуэле привел к тому, что даже слабые слои населения, традиционно поддерживающие действующее правительство страны, вышли на улицы, требуя отставки Николаса Мадуро, сообщает Reuters.

Уже несколько месяцев жители Венесуэлы страдают от острой нехватки продовольствия и медикаментов.

Протесты в Каракасе быстро переросли в беспорядки, западные СМИ сообщают о жертвах, тогда как официальные представители Венесуэлы не комментируют последние события.

Известно, что более 40 человек были задержаны полицией.

Мадуро, преемник покойного Уго Чавеса, утверждает, что оппозиция Венесуэлы поддерживается США, которые хотят получить нефтяные богатства страны.

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Среда, 12 апреля 2017 г.
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