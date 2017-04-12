12 апреля 2017 г.
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В мире

Стокгольмский террорист был объявлен в розыск за попытку примкнуть к ИГ

время публикации: 15:13 | последнее обновление: 15:17 блог версия для печати

Рахмат Акилов, подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме, ранее был объявлен Узбекистаном в международный розыск по обвинению в религиозном экстремизме.

В отношении Акилова в Узбекистане было возбуждено уголовное дело по статьям "изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и порядку", "участие в экстремистских организациях", а также "вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение".

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Узбекистана.

Известно, что 39-летний Акилов, которому власти Швеции отказали в праве на вид на жительство в этой стране. Недовольный этим Акилов попал под влияние шведской ячейки ИГ и пытался уехать в Сирию, чтобы войти в ряды боевиков.

7 апреля 2017 года в центре Стокгольма, на улице Дроттнинггатан, возле торгового центра Ahlens, грузовик врезался в толпу пешеходов. Погибли четыре человека (гражданин Великобритании, турист из Бельгии и два шведа), 15 пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Это происшествие было признано терактом. Ответственность за атаку взяло на себя "Исламское государство".



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