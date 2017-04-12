Порошенко подписал закон, позволяющий заочно осудить Януковича

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 11 апреля, подписал закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства)".

По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, вступление в силу данного закона позволит начать судебные процессы по рассмотрению 190 уголовных производств в заочном порядке, включая дела в отношении экс-президента Виктора Януковича и 23 российских генералов, передает агентство УНИАН.

Соответствующий законопроект был утвержден Верховной Радой 16 марта.