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В мире

Порошенко подписал закон, позволяющий заочно осудить Януковича

время публикации: 00:37 | последнее обновление: 00:48 блог версия для печати фото
Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 11 апреля, подписал закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства)".

По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, вступление в силу данного закона позволит начать судебные процессы по рассмотрению 190 уголовных производств в заочном порядке, включая дела в отношении экс-президента Виктора Януковича и 23 российских генералов, передает агентство УНИАН.

Соответствующий законопроект был утвержден Верховной Радой 16 марта.

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