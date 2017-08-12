12 августа 2017 г.
последняя новость: 15:35
Джигурда стал миллионером
Забудьте о восьмичасовом сне
Илья Резник крестился
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:35 Украинский сайт "Миротворец" зачислил Петра Мамонова в "преступники"
14:42 Мальчик пытался разнять дерущихся родителей и получил ножевое ранение
11:39 ТВ Северной Кореи: 3,5 млн рабочих готовы вступить в армию для борьбы с США
09:33 На востоке Индии агрессивный слон убил 15 человек и был "казнен" охотником
08:53 Трамп заявил, что угрозы КНДР приведут к "развитию туризма на острове Гуам"
06:21 Дональд Трамп допустил возможность проведения военной операции в Венесуэле
05:13 Ведущий российского телеканала "Звезда" сделал предложение в прямом эфире
04:24 Землетрясение возле берегов Перу: один погибший, двое пострадавших
22:36 Девушка попыталась защитить свою собаку от полицейского и угодила в тюрьму
21:55 Задержан священник, подозреваемый в доставке проституток из Белоруссии в Петербург
В мире

Мальчик пытался разнять дерущихся родителей и получил ножевое ранение

время публикации: 14:42 | последнее обновление: 15:14 блог версия для печати фото
Мальчик пытался разнять дерущихся родителей и получил ножевое ранение

В пятницу, 11 августа, в петербургскую детскую больницу им. Раухфуса был доставлен 9-летний мальчик с ножевым ранением. По предварительным данным, ребенок стал жертвой семейного конфликта, сообщает "Фонтанка".

Накануне между 31-летней матерью мальчика и его 38-летним отчимом вспыхнул скандал, быстро превратившийся в драку, при этом мужчина угрожал женщине ножом. Ребенок получил ранение после того, как попытался разнять родителей.

Во всяком случае, такова версия, рассказанная родителями в ходе следствия.

Проверкой занимается следственный комитет.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 августа 2017 г.
В Иудее в результате "каменной атаки" пострадал годовалый ребенок
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 июля 2017 г.
В больницу "Рамбам" доставлен двухлетний ребенок с огнестрельным ранением
// NEWSru.co.il // Здоровье // 5 июня 2017 г.
В руке мальчика, который 10 месяцев жаловался на боль, врачи обнаружили пулю
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 апреля 2017 г.
Ребенок получил огнестрельное ранение на свадьбе в Джальджулии
// NEWSru.co.il // В мире // 11 апреля 2017 г.
В результате стрельбы в калифорнийской школе убиты женщина и ребенок, убийца застрелился
// NEWSru.co.il // В мире // 3 апреля 2017 г.
Теракт в петербургском метро, около 10 погибших







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 12 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017