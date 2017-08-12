Мальчик пытался разнять дерущихся родителей и получил ножевое ранение

В пятницу, 11 августа, в петербургскую детскую больницу им. Раухфуса был доставлен 9-летний мальчик с ножевым ранением. По предварительным данным, ребенок стал жертвой семейного конфликта, сообщает "Фонтанка".

Накануне между 31-летней матерью мальчика и его 38-летним отчимом вспыхнул скандал, быстро превратившийся в драку, при этом мужчина угрожал женщине ножом. Ребенок получил ранение после того, как попытался разнять родителей.

Во всяком случае, такова версия, рассказанная родителями в ходе следствия.

Проверкой занимается следственный комитет.





