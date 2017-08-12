В Польше перевернулся туристический автобус

В субботу, 12 августа, в Польше, возле города Тарнобжег, перевернулся двухэтажный пассажирский автобус, перевозивший туристов, сообщает Adinfo24.

В результате аварии 28 пассажиров пострадали, получив различные ранения и травмы. Всего в салоне находились 83 человека. Наиболее тяжелые травмы получил 10-летний мальчик, вертолетом доставленный в больницу.

В спасательной операции участвовали 15 бригад "скорой помощи" и 14 пожарных расчетов.

Причина ДТП пока не установлена. Однако известно, что 58-летний водитель был трезв.