Ведущий российского телеканала "Звезда" сделал предложение в прямом эфире

Ведущий российского телеканала "Звезда" Денис Кочанов в прямом эфире во время выпуска новостей сделал предложение своей девушке.

Журналист сказал, что не хватает положительных новостей, поэтому он решил сам "добавить" такую новость. После окончания выпуска Кочанов встал из-за стола, пересек студию, повернулся к камере и достал из кармана красную коробочку, пишет новостная служба BBC.

"Сегодня в прямом эфире на всю страну я хочу сделать предложение своей девушке, я знаю, она меня смотрит. Степанова Маргарита, ты выйдешь за меня?" – произнес телеведущий, преклонив колено и раскрыв коробочку с кольцом. – Буду ждать ответа. Надеюсь, ты скажешь "да".

Избранница Дениса Кочанова сообщила в своем Instagram, что согласилась на предложение.

"Он сделал это в прямом эфире!!! Конечно же я ответила "ДА!!!", – написала девушка.