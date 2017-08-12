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На востоке Индии агрессивный слон убил 15 человек и был "казнен" охотником

время публикации: 09:33 | последнее обновление: 09:42 блог версия для печати фото
Слон в восточной Индии убил 15 человек и был "казнен"

Власти индийского штата Джаркханд приказали уничтожить слона, за последние четыре месяца убившего 15 человек. Причиной нападений на людей стало то, что 25-летний слон, отделившийся от стада в марте этого года, стал чрезвычайно агрессивным, сообщает Hindustan Times.

Сначала в результате атак слона погибли 4 жителя штата Бихар, затем слон перебрался в Джаркханд, где напал еще на 11 человек. В течение последней недели сотрудники отдела охраны лесов и дикой природы пытались найти слона и успокоить его. Однако из-за густой растительности видимость в лесах штата не превышает 4, 5 метров, что затрудняет поиски животного.

Охотник Наваб Сафат Али Хан, которого вызвали в штат из Хайдарабада, выпустил две пули в голову животного с расстояния всего 10 метров. Это произошло после того, как ветеринарный врач Аджай Кумар попытался приблизиться к животному, чтобы успокоить его, однако слон внезапно побежал за доктором.

В Джаркханде слоны каждый год убивают около 60 человек.

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