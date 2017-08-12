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Трамп заявил, что угрозы КНДР приведут к "развитию туризма на острове Гуам"

время публикации: 08:53 | последнее обновление: 09:11 блог версия для печати фото
Трамп заявил, что угрозы КНДР приведут к "развитию туризма на острове Гуам"

В пятницу, 11 августа, президент США Дональд Трамп позвонил губернатору Гуама Эдди Кальво, чтобы выразить ему свою поддержку. "Вы в безопасности, и мы с вами на тысячу процентов", - сказал Трамп.

Президент США посоветовал губернатору Гуама не беспокоиться и подчеркнул, что угрозы Пхеньяна могут лишь способствовать развитию туризма на острове, о котором – благодаря угрозам со стороны Северной Кореи – узнали во всем мире, пишет Daily Mail.

Также состоялся телефонный разговор Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер согласился с президентом США в том, что Северная Корея должна немедленно прекратить свою провокационную риторику.

Тем временем администрация Гуама, как передают американские СМИ, обнародовала рекомендации населению острова на случай ядерной атаки КНДР. Жителям острова напоминают о том, что в случае появления вспышки или шарообразной молнии, им не следует смотреть на нее, чтобы не ослепнуть. В правилах сообщается, где островитяне могут укрыться в безопасности, а также указывается, что некоторые радиоактивные частицы могут скапливаться на одежде, коже и волосах. Одновременно администрация Гуама подчеркнула, что остров в достаточной мере защищен от ракетных ударов КНДР.

Напомним, 8 августа власти КНДР заявили, что взвешивают возможность нанесения ракетного удара по тихоокеанскому острову Гуам, на котором размещена база стратегических бомбардировщиков армии США. Реакция президента США на эти угрозы была очень резкой.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис также предупредил власти Северной Кореи о недопустимости воинственной риторики и угроз, и заявил, что они приведут в результате к свержению режима и уничтожению населения этой страны.

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