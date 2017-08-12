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В мире

Землетрясение возле берегов Перу: один погибший, двое пострадавших

время публикации: 04:24 | последнее обновление: 04:30 блог версия для печати фото
Землетрясение возле берегов Перу: один погибший, двое пострадавших

Возле побережья Перу вечером в пятницу, 11 августа, произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Согласно данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 21:45 по Гринвичу, располагался в Тихом океане, в 89 км к северо-западу от города Камана, очаг залегал на глубине 41 км.

Землетрясение вызвало оползни, в результате которых, по данным местных властей, погиб один человек, еще двое получили травмы.

Напомним, 17 июля в том же районе произошло землетрясение магнитудой 6,6. По оценке сейсмологов, эпицентр землетрясения находился примерно в 100 км к западу от города Камана. Очаг залегал на глубине 10 км.

О жертвах и разрушениях тогда не сообщалось.

Самое сильное землетрясение в истории Перу произошло 31 мая 1970 года (погибли около 67.000 человек).

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