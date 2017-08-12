Мужчина сумел отбиться от медведицы, едва не откусившей ему нос

В Сосьвинском лесу Свердловской области медведица напала на безоружного мужчину, собиравшего грибы. 44-летний Александр Лопухин, увлекшийся "тихой охотой", не глядел по сторонам и вышел прямо в лапы к медведице, возле которой бегал медвежонок, сообщает Obl.tv.

Медведица напала на Лопухина, схватив его за голову и успев несколько раз вонзить в него клыки. Однако мужчина не растерялся и дал животному отпор, несколько раз ударив медведицу по морде. "Дуэль" продолжалась около десяти минут, пишет Daily Mail. В результате, ошеломленное животное отступило, позволив Лопухину убежать.

Мужчине пришлось пройти более шести километров, прежде чем его телефон вновь заработал – тогда он сумел вызвать "скорую".

В больницу Александра доставили с рваными ранами головы и рук. Кроме того, хирургам пришлось пришить пациенту откушенный кончик носа.

В случившемся Александр Лопухин винит только себя, утверждая, что медведица вела себя правильно, ведь она защищала детеныша и была у себя дома.





