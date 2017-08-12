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В мире

83-летний мужчина, выгуливавший двух собак, жестоко убит неизвестным преступником

время публикации: 19:13 | последнее обновление: 19:26 блог версия для печати фото
83-летний мужчина, выгуливавший двух собак, жестоко убит неизвестным преступником

Жители Ист Харлинга (Норфолк, Великобритания) были потрясены убийством 83-летнего Питера Райтона, подвергшегося нападению неизвестного преступника по время своей обычной прогулки по лесу с двумя собаками, сообщает Daily Mail.

По данным следствия, убийца нанес пенсионеру несколько ножевых ранений в голову и шею, после чего мужчина скончался. Обе собаки оставались рядом с телом хозяина до появления медиков и полиции.

Прохожие, случайно наткнувшиеся на тело Райтона, спрятанное в кустах, решили, что мужчина подвергся нападению диких животных.

Спустя несколько часов полиция задержала подозреваемого в убийстве – 20-летнго местного жителя. Однако до сих пор нет никаких сведений о том, что могло стать мотивом для убийства пожилого человека.



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