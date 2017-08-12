Украинский сайт "Миротворец" зачислил Петра Мамонова в "преступники"

Петр Мамонов, российский рок-музыкант, актер, поэт, основатель группы "Звуки Му", назван "преступником" украинским сайтом "Миротворец" и занесен в "черный список".

Сайт "Миротворец" позиционирует себя как "центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".

Как сообщает "Обозреватель", Мамонов обвиняется "Миротворцем" в сознательном нарушении государственной границы Украины при въезде в оккупированный Россией Крым, а также в отрицании российской агрессии и популяризации оккупационного режима.

Как отреагировал сам Петр Мамонов на занесение его имени в "базу преступников", неизвестно.