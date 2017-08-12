12 августа 2017 г.
Джигурда стал миллионером
Забудьте о восьмичасовом сне
Илья Резник крестился
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:35 Украинский сайт "Миротворец" зачислил Петра Мамонова в "преступники"
14:42 Мальчик пытался разнять дерущихся родителей и получил ножевое ранение
11:39 ТВ Северной Кореи: 3,5 млн рабочих готовы вступить в армию для борьбы с США
09:33 На востоке Индии агрессивный слон убил 15 человек и был "казнен" охотником
08:53 Трамп заявил, что угрозы КНДР приведут к "развитию туризма на острове Гуам"
06:21 Дональд Трамп допустил возможность проведения военной операции в Венесуэле
05:13 Ведущий российского телеканала "Звезда" сделал предложение в прямом эфире
04:24 Землетрясение возле берегов Перу: один погибший, двое пострадавших
22:36 Девушка попыталась защитить свою собаку от полицейского и угодила в тюрьму
21:55 Задержан священник, подозреваемый в доставке проституток из Белоруссии в Петербург
В мире

Украинский сайт "Миротворец" зачислил Петра Мамонова в "преступники"

время публикации: 15:35 | последнее обновление: 15:35 блог версия для печати

Петр Мамонов, российский рок-музыкант, актер, поэт, основатель группы "Звуки Му", назван "преступником" украинским сайтом "Миротворец" и занесен в "черный список".

Сайт "Миротворец" позиционирует себя как "центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".

Как сообщает "Обозреватель", Мамонов обвиняется "Миротворцем" в сознательном нарушении государственной границы Украины при въезде в оккупированный Россией Крым, а также в отрицании российской агрессии и популяризации оккупационного режима.

Как отреагировал сам Петр Мамонов на занесение его имени в "базу преступников", неизвестно.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 12 мая 2017 г.
Украинский центр "Миротворец" внес Михаила Боярского в "базу преступников"
// NEWSru.co.il // В мире // 30 ноября 2016 г.
Иван Охлобыстин попросил предоставить ему гражданство ДНР







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 12 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017