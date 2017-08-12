В Петербурге неизвестные атаковали активистов ЛГБТ-общины и журналистов

В субботу, 12 августа, в Санкт-Петербурге, на Марсовом поле, прошел митинг за равноправие, организованный активистами ЛГБТ-общины, сообщает "Фонтанка".

Еще до окончания акции возле места проведения митинга стали собираться молодые люди спортивного телосложения, однако полиция не подпускала их к участникам мероприятия. После того, как митинг завершился, а его участники стали расходиться, на них набросились молодые люди в спортивных костюмах, распыляя в лица активистов перечный газ.

В результате этой атаки пострадали около десяти человек, среди которых оказались журналисты Current time, фотограф Давид Френкель и корреспондент "Фонтанки" Ксения Клочкова.





