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В мире

В Петербурге неизвестные атаковали активистов ЛГБТ-общины и журналистов

время публикации: 17:54 | последнее обновление: 18:11 блог версия для печати фото
В Петербурге неизвестные атаковали активистов ЛГБТ-общины и журналистов

В субботу, 12 августа, в Санкт-Петербурге, на Марсовом поле, прошел митинг за равноправие, организованный активистами ЛГБТ-общины, сообщает "Фонтанка".

Еще до окончания акции возле места проведения митинга стали собираться молодые люди спортивного телосложения, однако полиция не подпускала их к участникам мероприятия. После того, как митинг завершился, а его участники стали расходиться, на них набросились молодые люди в спортивных костюмах, распыляя в лица активистов перечный газ.

В результате этой атаки пострадали около десяти человек, среди которых оказались журналисты Current time, фотограф Давид Френкель и корреспондент "Фонтанки" Ксения Клочкова.



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