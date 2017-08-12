Умер актер Виктор Смирнов, сыгравший в сериалах "Бандитский Петербург" и "Ликвидация"

В ночь на 12 августа в Санкт-Петербурге умер народный артист театра и кино Виктор Смирнов, сообщает сайт Александринского театра, где он служил. Виктору Смирнову было 72 года.

Актер сыграл в 47 российских и советских фильмах, среди которых – "Мастер и Маргарита", "Ликвидация", "Макаров", "Зеркало для героя", "Гений", "Бандитский Петербург-3".

В труппу Ленинградского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Смирнов был принят в 1983 году, первой работой на Александринской сцене стала роль Пугачева в спектакле "Капитанская дочка". Эта роль сразу же сделала Смирнова знаменитым.

На Александринской сцене он сыграл около 50 ролей, среди которых практически не было "проходных": Железнов ("Васса Железнова" М. Горького, 1985), Большов в комедии А. Н. Островского "Свои люди — сочтёмся!" (1990), Гамлет, а затем и Клавдий ("Гамлет" У. Шекспира, 1992 и 1997) Отелло ("Отелло" У. Шекспира, 1993), Чебутыкин ("Три сестры" А. П. Чехова, 1996), Фамусов ("Горе от ума" А. С. Грибоедова, 1996) и т. д.