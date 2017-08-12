12 августа 2017 г.
последняя новость: 07:30
Джигурда стал миллионером
Забудьте о восьмичасовом сне
Илья Резник крестился
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
06:21 Дональд Трамп допустил возможность проведения военной операции в Венесуэле
05:13 Ведущий российского телеканала "Звезда" сделал предложение в прямом эфире
04:24 Землетрясение возле берегов Перу: один погибший, двое пострадавших
22:36 Девушка попыталась защитить свою собаку от полицейского и угодила в тюрьму
21:55 Задержан священник, подозреваемый в доставке проституток из Белоруссии в Петербург
20:22 Глава МИД РФ пообещал, что "Москва будет учитывать интересы Израиля"
19:37 В центре Лондона задержан "спортсмен", толкнувший женщину под автобус
18:11 Мужчина убил свою квартирную хозяйку и ее дочь, а затем покончил с собой
16:52 На севере Марокко 15 подростков изнасиловали осла и заразились бешенством
14:15 Суд обязал фонд Навального удалить фрагменты фильма "Он вам не Димон"
В мире

Дональд Трамп допустил возможность проведения военной операции в Венесуэле

время публикации: 06:21 | последнее обновление: 06:31 блог версия для печати фото
Дональд Трамп допустил возможность проведения военной операции в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп допустил возможность проведения военной операции в Венесуэле. Об этом в пятницу, 11 августа, он заявил журналистам в гольф-клубе в Нью-Джерси.

"Люди там страдают и умирают. У нас есть много различных вариантов в отношении Венесуэлы. Военный вариант – один из них, если того потребует ситуация", – цитирует Трампа NEWSru.com.

На вопрос одного из журналистов, означает ли это, что именно США возглавят военную операцию, президент ответил: "Мы об этом не говорим. Но я могу точно сказать, что военный вариант – это то, к чему мы можем прибегнуть".

Между тем, представитель Пентагона заявил агентству Reuters, что никаких указаний из Белого дома о подготовке к возможной военной операции в Венесуэле не поступало.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал заявление Трампа о возможности военного вмешательства в политический кризис в стране актом безрассудства.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 7 августа 2017 г.
В Венесуэле ищут повстанцев, напавших на военную базу
// NEWSru.co.il // В мире // 5 августа 2017 г.
Учредительное собрание Венесуэлы единогласно проголосовало за отставку генпрокурора
// NEWSru.co.il // В мире // 5 августа 2017 г.
Силы безопасности Венесуэлы окружили офис генпрокурора в Каракасе
// NEWSru.co.il // В мире // 2 августа 2017 г.
Организаторы выборов в Венесуэле выявили фальсификации результатов голосования
// NEWSru.co.il // В мире // 1 августа 2017 г.
В Венесуэле арестовали лидеров оппозиции
// NEWSru.co.il // В мире // 1 августа 2017 г.
США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 12 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017