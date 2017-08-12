Президент США Дональд Трамп допустил возможность проведения военной операции в Венесуэле. Об этом в пятницу, 11 августа, он заявил журналистам в гольф-клубе в Нью-Джерси.

"Люди там страдают и умирают. У нас есть много различных вариантов в отношении Венесуэлы. Военный вариант – один из них, если того потребует ситуация", – цитирует Трампа NEWSru.com.

На вопрос одного из журналистов, означает ли это, что именно США возглавят военную операцию, президент ответил: "Мы об этом не говорим. Но я могу точно сказать, что военный вариант – это то, к чему мы можем прибегнуть".

Между тем, представитель Пентагона заявил агентству Reuters, что никаких указаний из Белого дома о подготовке к возможной военной операции в Венесуэле не поступало.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал заявление Трампа о возможности военного вмешательства в политический кризис в стране актом безрассудства.