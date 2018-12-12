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В мире

Теракт в Страсбурге совершил исламист, известный полиции Франции

время публикации: 06:47 | последнее обновление: 07:41 блог версия для печати фото
На рождественской ярмарке в Страсбурге

Французские СМИ передают, что по подозрению в совершении теракта в Страсбурге разыскивается 29-летний Шариф Шекат. По данным телеканала BFM TV, этот человек родился в Страсбурге и известен полиции своими связями с радикальными исламистами во Франции и Германии. Эльзасский сайт DNA сообщал, что имя подозреваемого ранее было внесено в "файл S".

Предположительно, в ходе перестрелки с полицейскими Шекат был ранен и в настоящее время прячется в районе Нейдорф.

Полиция провела обыск в квартире подозреваемого, где были найдены гранаты, сообщают французские СМИ.

В твиттере BNL News была опубликована фотография разыскиваемого террориста. Однако полиция Франции пока официально не объявляла в СМИ о розыске этого человека.

По состоянию на утро 12 декабря, известно о троих убитых и 12 раненых в результате теракта в Страсбурге. Шестеро пострадавших в тяжелом состоянии.

Во вторник, 11 декабря, около 20:00 на улице Орфевр в историческом центре Страсбурга, у входа на рождественскую ярмарку, неизвестный открыл огонь по прохожим. Согласно сообщениям в СМИ, полицейские пытались нейтрализовать нападавшего, открыв по нему огонь, но ему удалось скрыться. По словам свидетелей, стрелок побежал в сторону улицы Гранд-Рю, откуда вновь была слышна стрельба.

Центр Страсбурга был оцеплен полицией и военными. Мэрия призвала жителей не выходить на улицу и строго следовать указаниям представителей властей.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что к расследованию присоединилось подразделение по борьбе с террором.

В 22:45 (по местному времени) французские СМИ передали, что полицейский спецназ оцепил здание в квартале в квартале Нодорф. Террориста призывали сдаться. Но, по всей видимости, стрелявший вновь сумел скрыться.

После теракта в Страсбурге и других регионах Франции были усилены меры безопасности в районах проведения рождественских мероприятий.

С 2015 года в результате терактов во Франции погибли 246 человек.

Отметим, что в ночь на вторник, 11 декабря, в городе Эрлисайм, расположенном недалеко от Страсбурга, было осквернено еврейское кладбище. Вандалы разбили 37 надгробных плит, также был осквернен памятник жертвам Холокоста.



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Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге





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