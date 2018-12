Теракт в Страсбурге совершил исламист, известный полиции Франции

Французские СМИ передают, что по подозрению в совершении теракта в Страсбурге разыскивается 29-летний Шариф Шекат. По данным телеканала BFM TV, этот человек родился в Страсбурге и известен полиции своими связями с радикальными исламистами во Франции и Германии. Эльзасский сайт DNA сообщал, что имя подозреваемого ранее было внесено в "файл S".

Предположительно, в ходе перестрелки с полицейскими Шекат был ранен и в настоящее время прячется в районе Нейдорф.

Полиция провела обыск в квартире подозреваемого, где были найдены гранаты, сообщают французские СМИ.

В твиттере BNL News была опубликована фотография разыскиваемого террориста. Однако полиция Франции пока официально не объявляла в СМИ о розыске этого человека.

BREAKING NEWS: FRANCE: Picture of Strasbourg terror suspect released. He is still on the run after killing 4 people and injuring 11 more near a Christmas Market. pic.twitter.com/7G8Y4DYAUG