Теракт в Страсбурге совершил исламист, известный полиции Франции

Французские СМИ передают, что по подозрению в совершении теракта в Страсбурге разыскивается 29-летний Шариф Шекат. По данным телеканала BFM TV, этот человек родился в Страсбурге и известен полиции своими связями с радикальными исламистами во Франции и Германии. Эльзасский сайт DNA сообщал, что имя подозреваемого ранее было внесено в "файл S".
Предположительно, в ходе перестрелки с полицейскими Шекат был ранен и в настоящее время прячется в районе Нейдорф.
Полиция провела обыск в квартире подозреваемого, где были найдены гранаты, сообщают французские СМИ.
В твиттере BNL News была опубликована фотография разыскиваемого террориста. Однако полиция Франции пока официально не объявляла в СМИ о розыске этого человека.
BREAKING NEWS: FRANCE: Picture of Strasbourg terror suspect released. He is still on the run after killing 4 people and injuring 11 more near a Christmas Market. pic.twitter.com/7G8Y4DYAUG— BNL NEWS (@BreakingNLive) December 11, 2018
По состоянию на утро 12 декабря, известно о троих убитых и 12 раненых в результате теракта в Страсбурге. Шестеро пострадавших в тяжелом состоянии.
Во вторник, 11 декабря, около 20:00 на улице Орфевр в историческом центре Страсбурга, у входа на рождественскую ярмарку, неизвестный открыл огонь по прохожим. Согласно сообщениям в СМИ, полицейские пытались нейтрализовать нападавшего, открыв по нему огонь, но ему удалось скрыться. По словам свидетелей, стрелок побежал в сторону улицы Гранд-Рю, откуда вновь была слышна стрельба.
Центр Страсбурга был оцеплен полицией и военными. Мэрия призвала жителей не выходить на улицу и строго следовать указаниям представителей властей.
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что к расследованию присоединилось подразделение по борьбе с террором.
В 22:45 (по местному времени) французские СМИ передали, что полицейский спецназ оцепил здание в квартале в квартале Нодорф. Террориста призывали сдаться. Но, по всей видимости, стрелявший вновь сумел скрыться.
После теракта в Страсбурге и других регионах Франции были усилены меры безопасности в районах проведения рождественских мероприятий.
С 2015 года в результате терактов во Франции погибли 246 человек.
Отметим, что в ночь на вторник, 11 декабря, в городе Эрлисайм, расположенном недалеко от Страсбурга, было осквернено еврейское кладбище. Вандалы разбили 37 надгробных плит, также был осквернен памятник жертвам Холокоста.