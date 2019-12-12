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NEWSru.co.il :: В мире12 декабря 2019 г., 09:31

Расследование стрельбы в Джерси-Сити: бомба в фургоне, возможный антисемитский мотив преступников

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Расследование стрельбы в Джерси-Сити: бомба в фургоне, возможный антисемитский мотив преступников Пули, извлеченные из супермаркета JC Kosher 11 декабря 2019 года в Джерси-Сити Расследование стрельбы в Джерси-Сити: бомба в фургоне, возможный антисемитский мотив преступников

Вечером в среду, 11 декабря, специальный агент ФБР Грегори Эри сообщил на пресс-конференции, что рядом с местом перестрелки в Джерси-Сити, в автофургоне, которым пользовались двое преступников, было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Бомба направлена в лабораторию ФБР для экспертизы.

Вооруженное нападение в Джерси-Сити 10 декабря 2019 года

Около 12:30 дня 10 декабря в Джерси-Сити офицер полиции, расследовавший убийство, приблизился к двум подозреваемым, находившимся рядом с автофургоном (с маркировкой компании U-Haul) в районе протестантского городского кладбища Байвью. Преступники открыли огонь по полицейскому и убили его. Затем они проехали около полутора километров, вышли из автофургона и совершили вооруженное нападение на работников и посетителей кошерного супермаркета JC Kosher на улице Мартина Лютера Кинга-младшего. В магазине преступниками были убиты трое мирных граждан. Место происшествия было блокировано полицией, в ходе перестрелки, которая продолжалась около двух часов, преступники были убиты.

Имена жертв: офицер полиции Джозеф Силз (39), 15 лет прослуживший в правоохранительных органах; Лея Миндель-Франц (33), совладелица магазина JC Kosher; Моше Хирш Дейч (24), покупатель; Мигель Дуглас (49), работник магазина.

Имена преступников: Дэвид Н. Андерсон (47) и его подруга Франсин Грэм (50). Они были подозреваемыми в убийстве таксиста компании Uber. По данным СМИ, Андерсон являлся активистом движения Black Hebrew Israelite, в социальных сетях он публиковал антисемитские заявления и выступал с угрозами в адрес правоохранительных органов.

Движение Black Hebrew Israelite объединяет чернокожих американцев, которые считают себя потомками древних израильтян, однако еврейская община США их не признает. Активистов этого движения отличает крайне враждебное отношение к евреям и ко всем "белым".

Застреленные полицейскими преступники были подозреваемыми в убийстве в субботу, 7 декабря, в Бейонне (штат Нью-Джерси) водителя такси Uber 34-летнего Майкла Румбергера. Это убийство расследуется.

Возможные антисемитские мотивы преступления

По словам мэра Джерси-Сити Стивена Фулопа, нападение расследуется, в том числе, как антисемитское преступление на почве национальной или религиозной ненависти. Он настаивает, что именно ненависть к евреям была главным мотивом преступников, хорошо знавших город и специально выбравших для нападения кошерный супермаркет. "Я еврей. Я внук пережившего Холокост... Я знаю, как следует говорить, что мы должны все изучить и не спешить с выводами, но когда мы смотрим на факты, то трудно это назвать как-либо иначе кроме нападения на еврейскую общину", – заявил Фулоп.

Хаим Дойч, депутат горсовета Нью-Йорка, написал в соцсетях: "Все обстоятельства этого преступления указывают на то, что его мотивом был антисемитизм. Это ужасно. Евреи подвергаются нападениям, избиениям и убийствам из-за своей религии".

Раввин Моше Шапиро, один из лидеров движения ХАБАД в Джерси-Сити, указал на то обстоятельство, что кошерный магазин расположен по соседству с "маленькой, но заметной синагогой".

Каким образом преступники планировали использовать бомбу, пока неясно.

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