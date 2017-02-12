СМИ: Ципи Ливни получила предложение стать заместителем генсека ООН

Депутат Кнессета Ципи Ливни (лидер партии "А-Тнуа", сопредседатель блока "Сионистский лагерь") получила предложение занять пост одного из заместителей генерального секретаря ООН, сообщает в воскресенье, 12 февраля, Йоси Вертер в газете "Гаарец". Аналогичную информацию публикует Итамар Айхнер в газете "Едиот Ахронот".

Согласно опубликованной информации, предложение поступило в минувшие выходные лично от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В окружении Ципи Ливни говорят, что официальное предложение еще не получено.

По утверждению "Гаарец", подобное назначение нуждается в утверждении Советом безопасности ООН. Однако информированные источники сообщили NEWSru.co.il, что в таком утверждении нет необходимости. По их словам, возможное назначение Ливни не нуждается и в утверждении правительством Израиля, так как речь идет о личном предложении израильскому политику.

Если Ливни займет эту должность, то она станет первым представителем Израиля на посту одного из заместителей генерального секретаря ООН.

Йоси Вертер пишет со ссылкой на анонимные источники в ООН, что речь идет о сделке, в рамках которой США отменят вето, наложенное на назначение бывшего премьер-министра ПА Салама Файяда на пост спецпредставителя ООН в Ливии, а Ципи Ливни будет назначена на пост заместителя генерального секретаря ООН.

11 февраля сообщалось, что посол США в ООН Никки Хейли наложила вето на назначение бывшего премьер-министра Палестинской Автономии Салама Файяда на пост специального посланника ООН в Ливии. Хейли подчеркнула, что США на текущий момент не признают "государство Палестина" и не намерены поддерживать тот посыл, которым стало бы подобное назначение.

Как стало известно NEWSru.co.il, несколько дней назад генсек ООН заявил в закрытых беседах, что наблюдается недостаточное представительство Израиля в высших эшелонах ООН, и в связи с этим Гутерриш выразил заинтересованность назначить израильтянина одним из своих заместителей. В той же беседе Гутерриш упомянул и необходимость назначить на высокую должность представителя ПНА.

Отметим, что сообщения о возможном назначении Ципи Ливни на тот или иной пост в ООН публиковались и прежде, однако ранее ни одно из них не подтверждалось.





