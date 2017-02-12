12 февраля 2017 г.
последняя новость: 11:13
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:08 В Йеле переименуют колледж, названный в честь сторонника рабства
10:23 В Салониках проходит эвакуация более 70.000 жителей в связи с обнаружением бомбы времен Второй мировой
09:37 Доминиканская газета перепутала Трампа с пародировавшим его Алеком Болдуином
07:55 В Панаме арестованы основатели фирмы Mossack Fonseca
07:05 СМИ: Ципи Ливни получила предложение стать заместителем генсека ООН
04:43 КНДР запустила баллистическую ракету
03:16 В Подмосковье 14-летний подросток умер после хоккейной тренировки
02:27 Опрос Gallup: отношение россиян к NATO – самое негативное с 2008 года
01:16 Пассажирка скончалась при экстренной посадке самолета в Ростове-на-Дону
19:14 В 2016 году в Германии 90 мечетей подверглись нападениям
В мире

СМИ: Ципи Ливни получила предложение стать заместителем генсека ООН

время публикации: 07:05 | последнее обновление: 09:45 блог версия для печати фото
Ципи Ливни
"Гаарец": Ципи Ливни получила предложение стать заместителем генсека ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Депутат Кнессета Ципи Ливни (лидер партии "А-Тнуа", сопредседатель блока "Сионистский лагерь") получила предложение занять пост одного из заместителей генерального секретаря ООН, сообщает в воскресенье, 12 февраля, Йоси Вертер в газете "Гаарец". Аналогичную информацию публикует Итамар Айхнер в газете "Едиот Ахронот".

Согласно опубликованной информации, предложение поступило в минувшие выходные лично от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В окружении Ципи Ливни говорят, что официальное предложение еще не получено.

По утверждению "Гаарец", подобное назначение нуждается в утверждении Советом безопасности ООН. Однако информированные источники сообщили NEWSru.co.il, что в таком утверждении нет необходимости. По их словам, возможное назначение Ливни не нуждается и в утверждении правительством Израиля, так как речь идет о личном предложении израильскому политику.

Если Ливни займет эту должность, то она станет первым представителем Израиля на посту одного из заместителей генерального секретаря ООН.

Йоси Вертер пишет со ссылкой на анонимные источники в ООН, что речь идет о сделке, в рамках которой США отменят вето, наложенное на назначение бывшего премьер-министра ПА Салама Файяда на пост спецпредставителя ООН в Ливии, а Ципи Ливни будет назначена на пост заместителя генерального секретаря ООН.

11 февраля сообщалось, что посол США в ООН Никки Хейли наложила вето на назначение бывшего премьер-министра Палестинской Автономии Салама Файяда на пост специального посланника ООН в Ливии. Хейли подчеркнула, что США на текущий момент не признают "государство Палестина" и не намерены поддерживать тот посыл, которым стало бы подобное назначение.

Как стало известно NEWSru.co.il, несколько дней назад генсек ООН заявил в закрытых беседах, что наблюдается недостаточное представительство Израиля в высших эшелонах ООН, и в связи с этим Гутерриш выразил заинтересованность назначить израильтянина одним из своих заместителей. В той же беседе Гутерриш упомянул и необходимость назначить на высокую должность представителя ПНА.

Отметим, что сообщения о возможном назначении Ципи Ливни на тот или иной пост в ООН публиковались и прежде, однако ранее ни одно из них не подтверждалось.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 11 февраля 2017 г.
Палестинские лидеры обвинили США в дискриминации из-за срыва назначения Файяда
// NEWSru.co.il // В мире // 11 февраля 2017 г.
США заблокировали назначение Салама Файяда спецпредставителем ООН в Ливии







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 12 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017