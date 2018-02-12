Крушение самолета "Саратовских авиалиний": расследование

В воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии". На борту находился 71 человек. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

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В минтрансе России сообщили, что рассматривают все версии крушения самолета – от человеческого фактора до погодных условий.

Следствие пока не выдвигало приоритетной версии причины крушения Ан-148.

Информационное агентство "Интерфакс" сообщает, что, согласно предварительной версии, Ан-148 не распадался на части в воздухе.

Пресс-служба авиакомпании "Саратовские авиалинии" заявила, что командир и второй пилот Ан-148 имели несколько сотен часов налета на таком типе воздушных судов.

Однако СМИ уточняют, что если командир самолета Валерий Губанов имел пять тысяч часов налета, из которых более двух тысяч на Ан-148, и до перехода в гражданскую авиацию был военным летчиком, то второй пилот Сергей Гамбарян имел всего 812 часов налета.

Разбившийся Ан-148 был произведен в 2010 году, а в эксплуатацию "Саратовских авиалиний" попал в 2016 году.

"Саратовские авиалинии" сообщают, что разбившийся Ан-148 проходил обязательную процедуру техобслуживания, в ходе которой не было обнаружено технических неполадок. Представители авиакомпании также утверждают, что в январе была проведена проверка агрегатов двигателя, планера и крыла.

Работающая на месте крушения оперативная группа обнаружила оба бортовых самописца Ан-148.

На месте падения самолета образовалась большая воронка. Пока неизвестно, взорвались ли баки с горючем до падения самолета или же Ан-148 ударился о землю с полными баками.

Следственных комитет России возбудил в связи с этой трагедией уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Место крушения Ан-148 обследуют девять беспилотников.

Власти трех регионов выплатят компенсации семьям погибших.

Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" следовал рейсом Москва–Орск. Самолет вылетел из аэропорта Домодедово и пропал с радаров через две минуты после вылета.

Самолет упал в Раменском районе Московской области, между деревнями Аргунцево и Степаново.





