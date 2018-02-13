Обнаружены "черные ящики" разбившегося Ан-148: они поддаются расшифровке

На месте крушения пассажирского лайнера Ан-148 в Подмосковье обнаружены два бортовых самописца – речевой и параметрический – имеющих серьезные повреждения, но пригодные для расшифровки.

Об этом сообщается в понедельник, 12 февраля, на официальном сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"Вскрытие ящиков произойдет сразу после того, как их доставят в лабораторию. Их состояние и пригодность для расшифровки можно будет оценить уже вечером", – приводит слова экспертов новостное агентство ТАСС.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Московской области, между деревнями Аргунцево и Степаново, потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", на борту которого находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Лайнер следовал рейсом Москва–Орск.Он произвел вылет из аэропорта Домодедово и пропал с радаров через две минуты после вылета.

В минтрансе России сообщили, что рассматривают все версии крушения самолета – от человеческого фактора до погодных условий. Приоритетную версию эксперты пока выделить не могут. К настоящему моменту Следственный комитет РФ, ведущий расследование трагедии, установил , что Ан-148 не распадался на части в воздухе и взорвался после удара о землю.

Пресс-служба авиакомпании "Саратовские авиалинии" заявила, что командир и второй пилот Ан-148 имели несколько сотен летных часов на таком типе воздушных судов.

Однако СМИ уточняют, что если командир самолета Валерий Губанов имел пять тысяч часов налета, из которых более двух тысяч на Ан-148, и до перехода в гражданскую авиацию был военным летчиком, то второй пилот, Сергей Гамбарян, "налетал" лишь 812 часов.

Разбившийся Ан-148 был произведен в 2010 году, в компанию "Саратовские авиалинии" его доставили в 2016 году.

Авиакомпания также отмечает, что самолет проходил обязательную процедуру техобслуживания, в ходе которой не было обнаружено неполадок. В январе текущего года была проведена проверка агрегатов двигателя, планера и крыла.

Следственных комитет России возбудил в связи с этой трагедией уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Место крушения Ан-148 обследуют девять беспилотников. Власти трех регионов выплатят компенсации семьям погибших.