Выборы президента России. Онлайн-голосование читателей NEWSru.co.il

18 марта 2018 года состоятся очередные выборы президента Российской Федерации. В настоящее время сформирован список кандидатов, утвержденный Центральной избирательной комиссией. Зарегистрированы восемь кандидатов.

В голосовании 18 марта смогут принять участие граждане РФ, проживающие или временно находящиеся в Израиле, для этого им нужно будет предъявить действующий российский паспорт на одном из 13 избирательных участков.

Список кандидатов в президенты РФ, утвержденный ЦИК (в алфавитном порядке):

Сергей Бабурин (кандидат от партии "Российский общенародный союз")

Павел Грудинин (кандидат от партии КПРФ)

Владимир Жириновский (кандидат от партии ЛДПР)

Владимир Путин (президент РФ, самовыдвиженец)

Ксения Собчак (кандидат от партии "Гражданская инициатива")

Максим Сурайкин (кандидат от партии "Коммунисты России")

Борис Титов (кандидат от "Партии Роста")

Григорий Явлинский (кандидат от партии "Яблоко")

На этой неделе редакция NEWSru.co.il проводит онлайн-голосование, целью которого является выяснение предпочтений нашей читательской аудитории по вопросу выборов президента России.

В рамках данного опроса мы попросим участников не только указать, за кого из кандидатов они намерены или хотели бы проголосовать, но и предложим ответить на другие вопросы, связанные с предстоящими выборами. В опросе могут принимать участие все желающие, не только граждане РФ.

- Выборы президента России. Принять участие в опросе

Похожее голосование мы проводили в 2012 году и позже сравнивали полученные результаты с итогами голосования на реальных избирательных участках в Израиле.