Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с представителями "палестинских фракций"

Во вторник, 12 февраля, в Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителя палестинских движений и группировок, участвующих в межфракционных переговорах.

МИД РФ не публикует детальный отчет об этой встрече.

Агентство РИА Новости приводит следующие заявления Лаврова на встрече с представителями палестинских фракций: "Мы убеждены, будучи вашим другом и беспристрастным и, надеюсь, объективным помощником, посредником в том числе в рамках квартета международных посредников, в том, что достигнутое в октябре 2017 года в Каире рамочное соглашение создает реальную основу для выхода на компромисс между всеми палестинцами... Нам кажется, что эта договоренность содержит жизнеспособную компромиссную формулу национального согласия, которая учитывает то обстоятельство, что все вы части единого палестинского народа и все вы имеете право быть представленными своими организациями в государственных институтах Палестины". Приводятся также слова главы МИД РФ о том, что Россия не может ничего навязывать, но "видит в качестве приоритета восстановление способности всех вас выступать единым субъектом в будущих переговорах с нашими израильскими коллегами".

ТАСС делает акцент на заявлении Лаврова по поводу возможных негативных последствий "сделки века" по урегулированию арабо-израильского конфликта, которую готовит администрация США. Американские коллеги безапелляционно выдвигают новые рецепты решения проблемы. Они обещают уже более двух лет предложить некую "сделку века", но имеющаяся информация позволяет оценить эту будущую "сделку века" как разрушающую все, что было сделано до сих пор. Судя по тому, что мы слышим от тех, кто имеет хоть какое-то касательство к односторонним американским инициативам и действиям, речь пойдет о совсем ином подходе, нежели создание жизнеспособного палестинского государства в границах 1967 года с возможными равноценными разменами и со столицей в Восточном Иерусалиме", – сказал С.Лавров.

Министр иностранных дел РФ выразил сожаление в связи с тем, что "нынешняя ситуация в палестино-израильском урегулировании не может радовать". "Она весьма и весьма тревожна, – констатировал он. –Наибольшую опасность мы видим в позиции администрации США, которая нацелена на продвижение односторонних подходов без учета мнений других членов международного сообщества и на слом важнейших, ключевых основополагающих международно- правовых инструментов урегулирования палестинского вопроса".

"К нашему огромному сожалению, сохраняющийся уже многие годы палестинский раскол создает предлоги для продвижения линии на слом имеющихся общепризнанных основ урегулирования, – продолжил Лавров. – В этой ситуации мы считаем важнейшим приоритетом задачу скорейшего восстановления палестинского единства. Это лучшее, что можно сделать для повышения устойчивости всего мирового сообщества к попыткам разрушения консенсуса, закрепленного в решениях ООН и в Арабской мирной инициативе. Более того, это подкрепило бы позицию тех, кто добивается выполнения имеющихся договоренностей о принципах палестино-израильского и арабо-израильского урегулирования".

По словам Лаврова, "движение в направлении восстановления единства требует мужества, дальновидности, гибкости и осознания полной ответственности за судьбу палестинского народа". "Это решение уникально тем, что зависит только от вас, оно не зависит ни от кого из внешних игроков", – напутствовал глава МИД РФ участников межпалестинских переговоров. "Мы будем всячески поддерживать любые договоренности, которые вы между собой достигнете, – добавил Лавров. – Нам кажется, что очередной шаг в этом направлении может быть сделан с одобрением итогового документа вашей встречи, проект которого получил название московской декларации".

Россия, резюмировал Лавров, всегда будет готова предоставлять площадку для межпалестинских встреч.

10-11 февраля в Москву для участия в "межпалестинских" переговорах прибыли представители "Движения освобождения Палестины" (ФАТХ), "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС), "Исламского джихада", "Демократического фронта освобождения Палестины" (ДФОП), "Народного фронта освобождения Палестины" (НФОП) и других палестинских организаций. В общей сложности в переговорах участвуют представители десяти группировок и движений. Большинство из этих организаций объявлены в Израиле террористическими, многие из них признаются террористическими странами Запада.

Переговоры, начавшиеся 11 февраля, проходят в закрытом режиме в московской гостинице "Президент". Отдельных двусторонних переговоров ФАТХа и ХАМАСа не планируется.

Делегацию ХАМАСа возглавляет первый заместитель главы политбюро Муса Абу Марзук, вместе с ним в российскую столицу прибыл Хусам Бадран (пресс-секретарь ХАМАС). Делегацию ФАТХа возглавляют члены ЦК этого движения Аззам аль-Ахмад и Рухи Фаттух.

Формально, организатором с российской стороны выступает Институт востоковедения РАН. Но источник в Москве ранее заявлял редакции NEWSru.co.il, что все вопросы, связанные с этими переговорами, курируются российским МИДом.

Накануне встречи с Лавровым Муса Абу Марзук, выступая в Институте востоковедения РАН в Москве, назвал три основных направления "дорожной карты" для преодоления нынешнего кризиса, сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр". Это: 1) защита "палестинского дома" и противостояние попыткам его ликвидации – то есть отказ от "сделки века" президента США Дональда Трампа, отказ от любых переговоров по поводу статуса Газы, отказ от разделения Газы и "Западного берега", объявление Аль-Кудса (Иерусалима) столицей палестинского арабского государства, декларация неотъемлемости права палестинских беженцев на возвращение; 2) "обустройство палестинского дома" – создание единого управления Газой и "Западным берегом", включая единого президента, единое правительство национального единства (решающее в том числе "вопросы войны и мира"), общий парламент, общую политическую систему; 3) прекращение блокады сектора Газы. Абу Марзук в своем выступлении особое внимание уделял критике позиции США и действующей палестинской администрации, а также благодарил "российских друзей" за приглашение в Москву и "чуткую заботу о палестинском национальном единстве".

13 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция "по итогам консультативной встречи в Москве 11–13 февраля представителей палестинских организаций, движений и фронтов", сообщало агентство РИА Новости. Известно, что участниками этой пресс-конференции будут посол ПА в Москве Абдель Хафиз Нофаль, представители ФАТХа, ХАМАСа и других движений.

Напомним, что 15 января Москву должна была посетить делегация ХАМАСа во главе с главой политбюро группировки Исмаилом Ханийей. Однако за несколько дней до вылета поездка была перенесена на неопределенный срок. По версии руководства ХАМАСа, причиной было "напряженное расписание" министра иностранных дел Сергея Лаврова. Однако арабские СМИ, и в частности, ливанский телеканал "Аль-Маядин", сообщали, что это произошло под давлением властей Израиля и Палестинской администрации.

Израиль заявлял протест в связи с предстоящим визитом Ханийи в Москву. Но МИД России отклонял претензии Израиля, заявляя, что Иерусалим сам ведет переговоры с лидерами ХАМАСа.

Власти России не признают ХАМАС террористической организацией и не препятствуют деятельности эмиссаров ХАМАСа на территории РФ, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками ХАМАСа, были и российские граждане. Представители руководства палестинских террористических организаций никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле". Редакция NEWSru.co.il неоднократно обращалась в МИД РФ и Госдуму России с просьбой разъяснить позицию властей РФ по данному вопросу. Ответ получен не был.

Не признает Москва террористической организацией и "Исламский джихад", также ответственный за гибель сотен израильтян, в том числе имевших российское гражданство (в частности, "Исламский джихад" стоял за терактом-самоубийством на дискотеке "Дольфи" в Тель-Авиве 1 июня 2001 года).

В феврале 2017 года посол России в Израиле Александр Шеин в интервью NEWSru.co.il говорил: "Понимаете, эти террористические акты не были направлены против российских граждан. Конечно, случайные жертвы могли быть. Среди них могли быть и российские туристы. Но у нас юридическая система признания организации террористической. Если будет доказано, что целью теракта были именно российские граждане, то Верховный суд может принять решение о признании такой организации террористической".

Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАСа и "Исламского джихада" на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами ХАМАСа. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАСа.

Халид Машаль, в течение многих лет возглавлявший политбюро ХАМАСа, посещал Москву в марте 2006, в феврале 2007 и в феврале 2010 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды встречался с Машалем в Дамаске – в марте 2008 года и в мае 2009 года, когда он заявил, что выступает "за непрерывность отношений" России с ХАМАСом.

В 2007-2011 годах в Москву неоднократно приезжал представитель руководства ХАМАС Усама Хамдан, который принимал участие в ряде мероприятий в российской столице (в частности, в презентации книги Александра Проханова "ХАМАС – хвала героям", которая проходила в Центральном доме литераторов в ноябре 2008 года).

Исмаил Ханийя пока ни разу не был принят главой российского МИДа. Хотя с заместителем Ханийи, Мусой Абу Марзуком, Лавров неоднократно встречался в Москве. В январе 2017 года Лавров обратился к представителям руководства ФАТХа, ХАМАСа и "Исламского джихада" так: "Уважаемые гости, дорогие друзья..."





