The New Yorker: израильская фирма, предлагавшая услуги Трампу, действовала против BDS

По данным журналистского расследования издания The New Yorker, израильская фирма Psy-Group, деятельность которой расследует комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера, в 2016 году запустила проект "Бабочка", призванный бороться с BDS на территории американских университетов.

Psy-Group была основана в 2014 году бывшим офицером разведки ЦАХАЛа Рои Бернштейном. В отличие от большинства подобных фирм, Psy-Group занималась не только сбором и анализом информации, но и использованием социальных сетей для влияния на общественное мнение – по российскому примеру.

Владельцем компании являлся Джоэл Замель – австралийский еврей, сколотивший состояние на добыче полезных ископаемых.

В 2016 году Psy-Group предложила свои услуги ряду произраильских филантропов, выражавших недовольство деятельностью BDS в университетских кампусах.

Psy-Group предложила своим спонсорам подорвать изнутри стабильность организаций, продвигающих бойкот Израиля. Сотрудники компании искали в социальных сетях и в открытом доступе, а также в так называемой "темной сети" (Dark Web) информацию, порочащую активистов BDS или призванную посеять раздор в рядах BDS-движений. В качестве примера журналисты The New Yorker приводят публикации фотографии мусульман, распивающих алкоголь или изменяющих своим женам. Результаты работы Psy-Group всегда публиковались таким образом, чтобы их нельзя было связать ни с самой фирмой, ни с ее заказчиками.

Всего в проект, по данным The New Yorker, было вложено 2,5 миллиона долларов, и борьба с BDS распространилась на 10 крупных американских университетов.

Среди советников Psy-Group такие люди как бывший заместитель директора "Мосада", а теперь кандидат в депутаты Кнессета от партии "Еш Атид" Рам Бен-Барак, а также Яаков Амидрор – бывший глава Совета по национальной безопасности при канцелярии Биньямина Нетаниягу. Сам Амидрор рассказал журналистам, что, прежде чем согласиться на сотрудничество с Psy-Group, он проконсультировался с Даниэлем Рейзнером – юридическим советником компании, в прошлом консультировавшим пятерых израильских премьер-министров, в том числе Нетаниягу. По словам Амидрора, Рейзнер заявил, что отставные агенты израильских спецслужб имеют полное правы выполнять подобные заказы на территории США.

Однако борьба с BDS была не единственной деятельностью фирмы на территории США. Также в 2016 году Psy-Group предлагала свои услуги организаторам президентской кампании Дональда Трампа. В частности, Джоэл Замель встречался с Дональдом Трампом-младшим и Джаредом Кушнером, предлагая им начать интернет-кампанию по уничтожению политической репутации соперников Трампа.

Как рассказал сам Бернштейн журналистам, сотрудники Psy-Group как минимум один раз провели подобную операцию накануне парламентских выборов в одной из европейских стран.

Несмотря на то, что компания Трампа, по данным The New Yorker, отказалась от услуг Psy-Group, комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера, проверяющая подозрения о вмешательстве России в президентские выборы в США, начала расследовать деятельность израильской фирмы.

В начале 2018 года, когда сотрудники Psy-Group начали получать повестки от Мюллера, Замель принял решение о закрытии компании. По данным The New Yorker, ряд сотрудников Psy-Group теперь работают в фирме Black Cube, деятельность которой связана с многочисленными скандалами, в частности с делом Харви Вайнштейна и со сбором компромата на Барака Обаму.