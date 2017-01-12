12 января 2017 г.
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СМИ: украинцы вербуют неонацистов Бразилии для войны в Донбассе

время публикации: 17:32 | последнее обновление: 17:32 блог версия для печати фото
Полиция Бразилии раскрыла заговор, в рамках которого украинские военные вербовали бразильских неонацистов

Полиция Бразилии раскрыла заговор, в рамках которого украинские военные вербовали бразильских неонацистов, имеющих опыт военных действий, для борьбы с донецкими и луганскими повстанцами.

Об этом пишет в четверг, 12 января, новостной портал Zero Hora.

В ходе нескольких спецопераций, проведенных в семи бразильских городах, полицейские обыскали дома неонацистов, которые, по их данным, готовили нападения на евреев и гомосексуалистов в городе Порту-Алегри, столице штата Риу-Гранди-ду-Сул, и обнаружили незаконное оружие и материалы, пропагандирующие ненависть и насилие. Ранее на этой неделе газета Тhe Financial Times сообщила, что бразильских неонацистов вербуют "ультраправые украинские экстремисты".

Согласно данным бразильской полиции, активист международной социалистической группировки под названием Misanthropic Division рекрутировал молодых людей для войны на Украине. Группировка, как утверждается в этой статье, поддерживает связи с украинским батальоном "Азов" – линейным подразделением специального назначения в составе воинской части № 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

Представитель полиции утверждает, что новобранцев обучали и выдавали им деньги, а после этого отправляли воевать на Украину. По его данным, сегодня там уже находится не менее шести человек.

Отметим, что в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул проживает крупная община выходцев из Германии. Согласно данным Университета Кампинаса, на юге Бразилии насчитывается не менее 100.000 сторонников Гитлера и несколько расистских группировок, сообщает Zero Hora.

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Четверг, 12 января 2017 г.
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